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柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

記者林銘翰／台北12日電
民眾黨主席柯文哲當年到場為太陽花學運學生打氣。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲當年到場為太陽花學運學生打氣。（本報資料照片）

國民黨前立委蔡正元昨天在臉書談及太陽花學運，小編聲稱民眾黨總統參選人柯文哲就支持學運道歉，雙方一笑泯恩仇，柯文哲競選辦公室發言人戴于文今天表示，柯文哲從未因為太陽花事件向蔡正元道歉，僅是針對太陽花事件後續交換意見。

蔡正元昨天在臉書發文說，他前天晚上應邀參加直播節目，在線人數超過5000人，主持人朱學恒公開向他道歉，拿出十年前支持太陽花，攻擊蔡正元的舊照，小編在留言區加碼爆料，柯文哲跟台北市前市長黃珊珊也都已經致歉，蔡正元一笑泯恩仇。

戴于文表示，柯文哲從未因為太陽花事件向蔡正元道歉，僅是針對太陽花事件後續交換意見，太陽花事件是台灣政經發展上重要的記憶，是落實公開透明、全民參與的契機，對於台灣的民主進程有正面的助益。

戴于文說，從歷史、政治、經濟與區域發展等角度，兩人多面向地討論，特別是在與中國大陸的經貿的往來過程，一定要得到人民信任，以法治奠基。

戴于文表示，柯文哲肯定年輕人做為社會前進的動力與貢獻，身為政治人物更要從中省思，如何落實對人民的許諾，反觀民進黨只把青年運動做為獲得權力的手段，當時的承諾至今一事無成，民進黨應該向太陽花道歉。

柯文哲 臉書 民進黨

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