我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

醫界綠鐵票生鏽轉向 政院大撒幣能拆彈?

記者蔡晉宇／台北12日電
行政院長陳建仁11日再端出政策牛肉，宣布政府已規畫明年投入至少200億台幣經費補貼醫事人員薪資。（記者曾吉松／攝影）
行政院長陳建仁11日再端出政策牛肉，宣布政府已規畫明年投入至少200億台幣經費補貼醫事人員薪資。（記者曾吉松／攝影）

醫界鐵綠出現鬆動？民進黨人士表示，醫界整體向來是民進黨大票倉，現在卻出現醫事人員、護理界、牙醫界「後院著火」的情況。民進黨向來力挺醫界，正著手拆彈，衛福部提出夜班津貼提升方案、行政院昨表示明年擬編列200億元台幣（約6.2億美元）預算補貼醫事人員薪資，就是希望透過政策利多找回流失的支持度。

民進黨總統參選人賴清德支持度難突破四成天花板，現在連過去挺綠多於挺藍的醫界選票，同樣面臨流失困境，醫護不滿工作環境，日前更走上街頭向政府抗議，鐵票生鏽轉向，一再讓賴清德的選情出現警訊。

民進黨人士不諱言，醫事人員、護理界的反彈，特別在基層人力上非常明顯，這點從民進黨現任護理界代表立委陳靜敏的態度，即可強烈感受到，先前衛福部提出護理人員夜班津貼提升方案，陳靜敏公開表達對該政策的疑慮，可直接感受到基層醫護對蔡政府的不滿。

「曾幾何時，看過民進黨不分區立委，公開和政府政策唱反調？」民進黨人士說，這代表護理界的不滿確實普遍存在，而且聲浪還不小，對於政府拆彈無效，甚至引發更多反彈，陳靜敏身為護理專業領域代表，也承受極大壓力，到了不得不發聲的地步。

醫界人士表示，其餘像是非醫師類的醫事人員，如醫檢師、放射師等，同樣長期存在待遇和工作量不成正比窘境，當蔡政府著手改善護理師待遇時，其他醫事人員看在眼裡，是否會同步被調整待遇，若造成相對剝奪感，勢必牽動投票意向；之前有政府對護理師「拆彈失敗」案例，這次挹注經費是否能讓基層埋單，仍有待觀察。

民進黨人士說，牙醫界是近來票源最鬆動的一塊，其中，政府一度有意開放「波波牙醫」（到波蘭等國家讀牙醫科系的台灣人）更寬鬆地在台執業，衝擊本土牙醫生計，是一大主因；他說，這個爭議早在去年陳時中選台北市長時，就是交鋒議題，當時的行政院長蘇貞昌允諾踩煞車；但近來波波牙醫爭議有死灰復燃跡象，甚至將再抗議，再度衝擊民進黨在牙醫界票源。

民進黨 賴清德 陳時中

上一則

新聞評論／代孕修法與陸生納保 蔡政府政策轉彎再騙票

下一則

台中「藍白合示範區」玩真的 聯合辦募款餐會

延伸閱讀

TPOC調查：民進黨負面聲量增 揭台灣10大民怨之首

TPOC調查：民進黨負面聲量增 揭台灣10大民怨之首
賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭
觀察站／桃色風暴再襲民進黨 賴清德還能躺著選？

觀察站／桃色風暴再襲民進黨 賴清德還能躺著選？
賴清德：陸生納健保與徐春鶯列立委案 不能相提並論

賴清德：陸生納健保與徐春鶯列立委案 不能相提並論

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會