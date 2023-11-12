民眾黨不分區立委名單空降多 黨內反彈有變數

民眾黨不分區立委名單，黨內人士不滿大部分從黨外而來，且大量排入與黃珊珊友好人士。（本報資料照片）

民眾黨預計15日通過不分區立委名單，據了解，前總統陳水扁 醫療小組發言人陳昭姿、前立委黃國昌、柯文哲 競選總幹事黃珊珊、民眾黨北市黨部主委林國成有望在安全名單內。不過，民眾黨內不滿黨內人士比率過低，且大量排入與黃珊珊友好人士，部分中央委員不排除串連「拉掉」幾個人。

民眾黨預估明年大選至少可以取得八席不分區。據了解，民眾黨不分區名單第一名為陳昭姿，黃國昌排在第二，其餘依序為黃珊珊、林國成、戰國策傳播集團董事長吳春城、媒體人張啟楷、台灣新住民黨主席麥玉珍、政大教授江明修等人。原本也在安全名單內的陸配代表徐春鶯，因被質疑曾有共產黨 員身分引發爭議，是否仍入列，有待選決會討論後決定。

對於這份名單，有民眾黨人士質疑，原本就在黨內奮鬥的人很少，大部分從黨外而來，人選知名度、影響力也很低。

民眾黨人士說，不分區名單由黃珊珊、柯文哲辦公室主任周榆修等人主導，提名權都在少數人掌控，整份名單跟黨有關連或貢獻的人不超過三分之一。

據了解，黨內部分意見認為，張啟楷、江明修、徐春鶯等人幫助有限，有中央委員私下表示，一定會把幾個不適合的人選拉下來，不能讓特定人士「隻手遮天」。