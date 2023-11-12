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政院喊投入200億為醫事人員加薪 在野立委批淪助選團

記者林琮恩／台北12日電
血汗醫護環境，醫事人員頻上街抗議，行政院長陳建仁11日拋出將撥200億台幣預算，替醫事人員加薪。（本報資料照片）
血汗醫護環境，醫事人員頻上街抗議，行政院長陳建仁11日拋出將撥200億台幣預算，替醫事人員加薪。（本報資料照片）

疫後護理缺工，各職類醫事人員日前走上街頭，抗議不合理勞動環境及薪資待遇，讓「職場有如地獄」；基層護理師提出加薪訴求多時，政府日前承諾為夜班護理人員加薪，現在為體恤醫護人員辛勞，行政院長陳建仁昨天再端出政策牛肉，宣布政府已規畫明年投入至少200億（台幣，下同，約6.2億美元）經費補貼醫事人員薪資。

對此，民眾黨立委張其祿表示，「大撒幣治標不治本」，民進黨執政以來，選舉到了才想到要做事，碰到問題就只會撒幣解決，結果撒幣後還是沒解決；距離選舉投票日逼近，現在的行政團隊應該屬於看守狀態，不應該淪為民進黨的助選團，一直開政策支票，目的只為了拉抬選情。國民黨立法院黨團總召曾銘宗也說，支持投入經費改善醫事人員工作環境，但是要做整體規畫，不應一次性的政策，希望徹底解決醫事人員過勞和低薪問題。

解決護理師荒，蔡政府規畫用健保總額，為夜班護理人員加薪，引發反彈，批評造成白班夜班護理人員對立，且預算從健保總額支出，更讓醫界寒心，總額已捉襟見肘，卻不斷開出總額支票。

陳建仁昨說，健保不能以血汗醫護為基礎發展，第一線醫護人員應在健保體系中，得到足夠尊重、感恩與給付。蔡英文總統日前已找他與衛福部長薛瑞元、健保署署長石崇良討論，如何透過健保及公務預算，提升醫事人員薪資，蔡總統也提到，醫護待遇「不能都靠健保」，政府公務預算也要編列撥補，除用於改善醫護薪資困境，也將投入公衛政策、預防醫學。

薛瑞元表示，目前規畫200億經費將由公務預算編列，如何編列仍在規畫中；因為明年度預算已送至立法院，200億預算須待明年編列，立法院若審查通過，後年才會正式上路。石崇良說，計畫補貼對象初步是指醫師以外的醫事人員，如護理師、放射師、醫檢師、職能治療等皆會納入。

台灣護理產業工會理事長羅運生表示，醫事人員職場困境並非撒錢就能解決，護理師要求杜絕跨科支援、醫檢師及放射師希望調整人力比，都是政府能立即執行的項目，不該一拖再拖。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，200億經費用於全體醫事人員，與公會估算改善護理環境至少285億經費仍有落差，政府只喊出加薪，未公布如何執行等細節，且明年執政團隊若換人，政策恐重新來過。

健保 預算 支票

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