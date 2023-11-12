藍白合全民調納政黨 馬英九尊重朱、侯共識

國民黨主席朱立倫（左）呼應前黨主席馬英九主張，強調藍白雙方想法都是全民調；國民黨總統參選人侯友宜（右）說，尊重兩黨主席協商結果。圖為侯朱兩人11日在高雄替國民黨立委參選人站台。（記者劉學聖／攝影）

藍白政黨協商僵持不下，前總統馬英九 拋出「全民調 」共推正副總統參選人的主張，投下震撼彈，引發正反兩極意見，國民黨 主席朱立倫10日晚主動與馬英九連繫，達成用「全民調」協商的共識，但因朱立倫與國民黨總統參選人侯友宜都認為全民調必須納入政黨支持度，朱侯立場一致，馬英九表示尊重朱立倫後續與民眾黨協商的處理及決定。

馬英九前天提出以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨「賴蕭配」做全民調決定正副總統參選人。國民黨中央則強調，德國模式就是全民調，是包括個人與政黨的全民調，才符合藍白合團隊的精神。

國民黨主席朱立倫呼應前黨主席馬英九（圖）主張，強調藍白雙方想法都是全民調。（本報資料照片）

馬英九拋震撼彈後，在黨內引發兩極化反應，為化解黨內激化的情緒，朱立倫前晚緊急與馬英九聯繫，由於朱立倫與侯友宜在馬拋出「全民調」主張前，兩人早有共識方案，朱侯立場一致，馬英九了解後表示，尊重朱後續與民眾黨主席、總統參選人柯文哲的協商處理。

朱立倫昨天表示，藍白兩黨的協商從未中斷，雙方想法都是全民調，討論重點有「對比、互比及占比」三個比，他與柯文哲會秉持以台灣人民福祉為重要依歸，一切以大我為重要目標，推出最強組合，「希望大家給一點時間」，最重要目標是要創造台灣民主第三波新政治，透過政黨合作成為聯合政府，這個目標理想已完成絕大部分，要把個人放小一點，把大我放大。

據了解，朱立倫昨天的講法，就是呼應馬英九的「全民調」主張，不要再用什麼德國模式的名詞，就是用「全民調」協商。至於全民調是比參選人還是要納入政黨，馬尊重朱後續與民眾黨的協商處理，朱講的「對比、互比及占比」，有參選人、有政黨，以及兩者民調的占比，關鍵的占比可以調整討論，這將是藍白政黨協商能否成局的關鍵。

侯友宜昨天說，他是國民黨徵召的總統參選人，現已進到政黨協商，尊重兩黨主席協商結果，他會把人民、國家擺在第一位，其次政黨，「我個人在最後」，相信兩黨的主席都有智慧面對這場選舉來組成最強的一隊，期待愈快愈好。是否支持全民調？侯回說，目前已經政黨協商，國民黨有提出德國式全民調方式，大家都可去討論。

台中市長盧秀燕昨呼籲，距登記已不到兩周，務必盡快找尋合作方法，此事應以大局為重，只要雙方談得攏 ，「我們都會支持幫忙」。