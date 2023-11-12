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新聞評論／愛用「花酒男」 賴清德真有政治潔癖？

聯合新聞網「重磅快評」
新黨立委參選人游智彬爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。（圖：游智彬提供）
新黨立委參選人游智彬爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。（圖：游智彬提供）

民進黨組織部主任林正鴻遭爆料頻繁進出酒家，東窗事發閃辭獲准。賴清德遇記者採訪，第一反應竟是澄清「他和那個團體(新潮流)沒關」，再被追問時又說，「只是黨工，無關派系」。歷來民進黨黨主席為黨辯護是天職，賴導卻優先替新潮流洗清白，還避言派系名諱，不僅大開先河，更是此地無銀三百兩。

林正鴻不只是黨工，他是賴清德親自延攬的組織部主任，四年前蔡賴配參選時，便為賴清德效力。林正鴻多張酒店風月照，只有一張穿著四年前黨服，黨中央憑此聲稱「純屬舊事」，今年任職黨部後就未再踏足。看似切割乾淨，力保賴主席落實廉政的承諾，其實再次證明他識人不明。選民沒忘記，因接受性招待並涉貪下台的前內政部政次陳宗彥，可是林正鴻的大師兄。

賴清德說林正鴻「只是黨工」，避談他負責大選基層陸戰。巧合的是，賴清德當選台南市升格後首任市長，提拔陳宗彥擔任民政局長，也是與基層鄰里密切相關，還一路帶到賴內閣擔任內政部政次，繼續主掌民政、警政等基層事務。陳林二人都是領死薪水，卻能常態性喝花酒。陳宗彥依仗喬事接受性招待，那林正鴻難道是靠黨證走跳風月場所？賴清德的一無所知，彷彿故意的天真。

賴清德大肆宣傳台南新政時，陳宗彥在他眼皮底下喝花酒搞貪汙，竟能蒙南檢垂憐「滅案」，一路升官。在野黨質疑賴市府是否曾向南檢關說。而林正鴻沒有陳宗彥好運，一出事立馬遭黨中央切割，外界無法追究林是否還有其他不法行徑。賴導說「民進黨要比他黨採取更高標準」，不過就是斷尾救生，外加牽拖藍白兩黨一樣喝花酒。

最荒謬的是，民進黨竟拿顏清標父子相比。阿標挪用公帑喝花酒早已服刑結束，但林正鴻在賴主席包庇下，連黨紀都可豁免，更別提金流來源有無涉及犯罪所得。而陳宗彥早在黨國勢力下躲過司法。下屬一再被爆靠黨證喝花酒消遙法外，這就是賴清德所謂的「廉政」？

林正鴻是賴清德自己人，賴出身新系。而新系早已有鄭文燦、梁文傑等，經司法認證接受賭場招待的酒國名流，兩人擔任公職出入招待所習以為常，外界將林案算到新潮流帳上，賴清德再怎麼洗白都是矯情。賴清德一再重用熱愛粉味、流連八大行業的部屬，與他始終不敢切割新系浸淫酒色財氣的政治作風，出自一脈相承的政治基因。他的政治潔癖其實和務實台獨一般，都是逢場作戲。

賴清德 民進黨 內政部

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