蕭美琴返台投入選舉傳聞甚囂塵上 臨時缺席僑界活動

​中華民國駐美​代表蕭美琴。（本報資料照片）

中華民國駐美代表蕭美琴計畫返台投入選舉的傳聞甚囂塵上，她今天原定與美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）一同出席僑界活動，卻以身體不適為由臨時缺席，改由駐美副代表鄭榮俊代打，引發外界聯想。

中選會總統大選登記時程為11月20日至24日，有台灣媒體近日報導，「賴蕭配」已底定，蕭美琴可能在處理完美國舊金山亞太經濟合作會議（APEC）後返台，搭配民進黨 總統參選人賴清德 投入選戰。

對於是否找蕭美琴任副手，賴清德9日仍不願鬆口，僅表示副手考量差不多完成，但要適當時間再宣布，此時只能秉持外交態度「不承認也不否認」。

華府台灣同鄉會今天在馬里蘭州舉行感恩節餐會，蕭美琴原定與羅森柏格一同出席擔任嘉賓，卻臨時以剛打完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑身體不適為由缺席，改由鄭榮俊代打。由於時逢蕭美琴將返台傳聞，更加引發外界聯想。

鄭榮俊接受訪問時指出，蕭美琴剛打完追加劑可能需要1、2天時間調適，所以沒辦法參加活動。

被問到是否準備歡送蕭美琴，羅森柏格笑而不答，僅說自己是來慶祝感恩節餐會。

羅森柏格雖然避談蕭美琴參選傳聞，但她致詞時強調，美國對台灣民主程序與自由公正選舉有信心，反對任何外界勢力干預。她也說：「不論台灣選民選誰作為下一位領導人，美方都準備好與之合作，持續美台重要工作，建立夥伴關係，共同往前邁進。」

民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）表示，現在是美台最好的時刻，也是台灣最危險的時刻，幸好拜登政府內有羅森柏格與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等人，努力確保台灣安全，維持台灣民主，維繫台海和平與穩定。

彭光理說，相信台海和平穩定也會是賴清德執政主軸，有信心他將「凍蒜」。