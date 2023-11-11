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觀察站／桃色風暴再襲民進黨 賴清德還能躺著選？

記者 蔡晉宇
民進黨組織部主任林正鴻被踢爆上酒店喝花酒請辭，黨主席賴清德（右二）10日火速准辭。（記者翁唯真／攝影）
民進黨組織部主任林正鴻被踢爆上酒店喝花酒請辭，黨主席賴清德（右二）10日火速准辭。（記者翁唯真／攝影）

民進黨再爆桃色風暴，對民調支持度始終破不了四成大關的民進黨總統參選人賴清德而言，恐怕是又一記重擊。民進黨內部紛擾不斷，外在環境蔡總統、陳建仁內閣支持度又不斷探底，內外交迫，賴清德這場選戰，絕非「躺著選」那麼簡單。

民進黨高層日前證實，在兩周前，趙天麟爆發婚外情案時，外溢效應直接擴散到了總統大選，賴清德的民調支持度出現顯著下滑，所幸危機處理得宜，目前已回穩；孰料，不到一個月時間，如今再爆中央黨部一級主管上酒店行為不檢點醜聞。

稍有記憶的民眾便不難發現，幾個月前政壇Me too性騷案的起頭，正是從民進黨開始的，其後又發生民進黨立委趙天麟婚外情案，加上10日再爆「穿黨服上酒店」事件，綠營選民縱使容忍度再高，也很難不懷疑，民進黨是否已經和桃色畫上等號，「綠色，是粉味的顏色」。

民進黨內有桃色危機，外在環境同樣日益嚴峻。多份最新民調顯示，蔡總統長時間維持不錯的施政滿意度，出現走下坡趨勢，終究難逃不再連任總統的跛腳態勢；與此同時，陳建仁內閣主打的「溫暖堅韌」也正在失靈，不滿意度呈現上升走勢，在在是不利於賴清德打選戰的訊號。

賴清德快刀斬亂麻，火速批准辭呈，也親上火線要求深切反省、改進，盼桃色風波就此打住，但不被選民所信任的危機，儼然浮現。

民進黨 賴清德 民調

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