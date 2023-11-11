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賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

記者蔡晉宇、翁唯真／台北11日電
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

總統大選倒數64天，民進黨再爆桃色風暴。民進黨組織部主任林正鴻昨被踢爆上酒店，熱吻、摟抱酒店妹多張照片全都曝光，震撼黨中央，昨火速請辭獲准。身兼民進黨總統參選人的黨主席賴清德昨表示，林已提出辭呈，他也准辭，希望林能深切反省、改進。

新黨立委參選人游智彬昨天出示相關事證指出，林正鴻白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。他質疑，林正鴻有沒有帶賴清德去，有沒有教壞賴清德？國民黨前立委邱毅也質疑，既稱是四年前舊照，林正鴻當時僅是專員，「問題更嚴重了」，若早已花名在外，為何賴清德還是提拔他為一級主管？賴清德應該就這點出面說清楚。

游智彬指出，林正鴻月薪約10萬元台幣（約3100美元），卻時常出入酒家，被拍到和身旁微露香肩的女子激吻，這些聚眾淫亂的公關費，到底是誰出的錢？「一個整天出入聲色場所把酒言歡的執政團隊，如何面對台灣人民？」一個天天佯裝家庭幸福的人，卻經常上酒家踐踏家庭感情，身為輔選幹部，林正鴻是否也這樣包裝賴清德？

游智彬表示，酒店的其中一張照片清晰看見，林正鴻是穿著民進黨標誌的制服去淫亂，真是「綠能你不能」，好大的官威，民進黨裡充斥一大堆貪財好色之徒，清也清不完，賴清德根本管不好自己的下屬，放任他們胡作非為，國政堪慮，賴清德是否要為林正鴻的不檢行為道歉？

民進黨發言人張志豪表示，組織部主任林正鴻對於個人不當行為對團隊造成困擾與爭議，深感歉意，為負起責任，已請辭獲准。

民進黨人士表示，該事件發生在約莫四年前，林正鴻還是組織部專員的時候。2020年總統大選時，林正鴻被分配到跟著時任副總統候選人賴清德，協助相關選務工作，蔡英文總統連任後，林一度離開民進黨中央，直到賴清德當選黨主席後獲提拔，回鍋接下組織部主任一職。至於游智彬指林正鴻是新潮流系，黨內人士說，並非如此，就是個從基層做起的黨工。

賴清德 民進黨

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