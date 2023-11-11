劉兆玄提議 馬英九點婚能成功配對？

總統大選「藍白合」協商關鍵時刻，前總統馬英九提出「全民調」共推藍白正副總統參選人的主張。(本報資料照片)

國民黨 前主席馬英九 拋出全民調 決定「藍白合」正副總統參選人的主張，高雄市前市長韓國瑜等人跟進支持，一些藍營小雞也連署表達心聲，藍白合不合吵嚷了一個月，如何共推正副總統參選人始終沒進度，甚至演變成藍白鬥，小雞心慌，選民也焦慮，馬在關鍵時刻出手，能否發揮臨門一腳促成「藍白合」，後續發展備受矚目。

馬英九突然大聲疾呼，直球對決主張全民調，是他對選情的憂心與著急。馬英九會提出全民調，因為行政院前院長劉兆玄提了構想，而早在國民黨郭侯之爭僵持不下，鴻海創辦人郭台銘後來決定走自己的路連署獨立參選，劉兆玄一路關注進度，始終認為僵局會有解。

而柯文哲自始至終主張全民調，還嗆侯友宜「讓你選正的也選不上」，更嘲諷朱立倫提出的二選一方案是糊弄他，甚至連「恁爸」難聽話都說出口，高傲姿態讓藍營支持者相當憤怒，藍白陣營支持者互看不順眼。

眼看兩輛火車就要對撞，馬英九急著跳出來「點婚」，直接幫兩人訂了「全民調」結婚儀式，決定配對組合。

儘管馬英九出手、韓國瑜跟進支持、柯文哲表態接受，國民黨中央仍堅持「個人加政黨」的民調，沒有放鬆底線的意思，馬英九的提議，對侯友宜來說來得太急、太突然，也增添朱立倫在後續政黨協商時的變數，侯朱得先想想如何接招。

侯友宜是國民黨全代會通過提名的總統參選人，柯文哲也是民眾黨提名的總統參選人，兩人堅持選正的，都有道理。朱立倫身為黨主席，肩負全黨輔選重任、支持者期待，藍白合作也要維護國民黨主體性，三人在各自角色上都有必須堅持的理由，藍白要合，終究得透過政黨協商。

馬英九的「全民調」提案，希望讓「藍白拖」有繼續往前走的機會，不過這臨門一腳能否破門得分促成「藍白合」，還要看侯友宜、柯文哲、朱立倫是否能攜手同心。