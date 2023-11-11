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TPOC調查：民進黨負面聲量增 揭台灣10大民怨之首

記者蔡晉宇／台北即時報導
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月至10月底的網路輿情聲量數據資料，統計結果顯示，缺蛋議題是十大民怨之首。(圖:TPOC提供)
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月至10月底的網路輿情聲量數據資料，統計結果顯示，缺蛋議題是十大民怨之首。(圖:TPOC提供)

2024大選倒數60多天，在藍白合結果不明的狀況下，民進黨總統參選人賴清德的支持度依舊維持領先，不過卻出現緩降趨勢，且根據網路數據分析結果，國民黨與民進黨的政黨好感度，雖然負面聲量都大於正面聲量，但國民黨好感度0.45仍勝過民進黨0.35，民進黨負面聲量總則數499萬則也高於國民黨的457萬則。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月至10月底的網路輿情聲量數據資料，藉此了解民進黨的正負面聲量趨勢。總體而言，民進黨的每月的負面聲量均遠超正面聲量，截至10月底總負聲量為499萬則、總正聲量為174萬則，負聲量超過正聲量65％，且自今年8月選戰逐漸升溫開始，負面聲量高出一個檔次。

TPOC台灣議題研究中心指出，對比今年1月至7月的平均每月聲量約41.4萬則，8月民進黨的負面聲量直接衝破78.1萬則，9月負面聲量超過73.7萬則，包括賴品妤「雲豹小公主」、農業部前部長陳吉仲去職的進口蛋爭議等話題，都是負面聲量飆增原因。

TPOC台灣議題研究中心透過大數據，統計出民進黨10大惹民怨議題排行榜。結果顯示，負面聲量則數最高的，是「缺蛋與進口蛋爭議」，負面聲量超過10.1萬則，網路好感度（P／N值）僅0.14；第二名是「台海和平與戰爭」，負面聲量超過8.2萬則，好感度0.3。

TPOC台灣議題研究中心表示，十大民怨第三名是「詐騙猖獗與資安議題」，負面聲量則數8.2萬則，好感度0.21；第四名是「缺電、電價與能源議題」，負面聲量則數6.2萬則，其中最被熱議的是蔡政府發展綠電，卻遭質疑淪為黑金政治的溫床，而賴品妤被封「雲豹小公主」爭議中，在野陣營質疑綠電成為民進黨政治人物的「煉金術」也引發討論。

TPOC台灣議題研究中心指出，民怨議題第五名到第十名，依序分別是「行人地獄交通議題」、「居住正義議題」、「職業駕駛計點議題」、「私校補助與私校退場議題」、「美豬標示不清」、「流感疫苗接種爭議」。

TPOC台灣議題研究中心表示，近期賴清德積極布局陸戰，想藉由「陸戰輔空戰」的策略拚勝選；不過，面對種種施政爭議所引發的民怨，勢必成為他的一大包袱。

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