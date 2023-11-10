2民調賴清德持續領先 侯友宜都贏柯文哲居第二

鴻海創辦人郭台銘（左一）、國民黨總統參選人侯友宜（左二）、民眾黨總統參選人柯文哲（左三）、民進黨總統參選人賴清德（左五）。（本報資料照片）

美麗島電子報9日公布第69波民調 ，總統參選人支持度，民進黨賴清德37.7%、國民黨侯友宜 26.8%、民眾黨柯文哲 21.3%。若鴻海創辦人郭台銘參選，則郭5.7%、賴34.4%、侯24.5%、柯18.1%。ETtoday民調雲9日也公布最新民調，三腳督情況下，賴清德34.9%、侯友宜27.3%、柯文哲26.0%；若藍白合作，無論侯柯配、柯侯配支持度都勝過民進黨賴蕭配。

美麗島電子報9日公布第69波民調。（取自美麗島電子報民調）

最新美麗島民調指出，支持2024政黨輪替的換國民黨做的受訪者有21.9%、換民眾黨做的有11.5%、換成無黨籍做的有3.6%，支持民進黨繼續做的有30.1%。認同下架民進黨要投給柯、侯、郭中民調最高者的受訪者36.3%，不認同下架民進黨要投給柯、侯、郭中民調最高者的受訪者有51.6%。

美麗島電子報9日公布第69波民調。（取自美麗島電子報民調）

這份民調的調查時間為11月6日到8日，調查方式為訪員進行電腦輔助電話訪問，此次樣本數1201人。

ETtoday最新民調與10月下旬公布的民調相較，賴清德從33.8%上升至34.9%，增加1.1個百分點；侯友宜從28.3%下滑至27.3%，下滑1.0個百分點；柯文哲26.1%下滑至26.0%，變化不大。賴清德、侯友宜支持度差距7.6個百分點，侯友宜小勝柯文哲1.3個百分點。

ETtoday民調指出，若鴻海集團創辦人郭台銘未參選，柯侯配小勝侯柯配1.8個百分點。柯侯配以42.2%的支持度小幅領先賴蕭配36.2%，差距6.0個百分點；侯柯配以40.4%的支持度小幅領先賴蕭配37.0%，差距3.4個百分點。

ETtoday民調顯示，若郭台銘參選，則侯柯配支持度36.3%、賴蕭配支持度36.2%、郭賴配支持度8.4%；另柯侯配支持度37.5%、賴蕭配支持度35.1%、郭賴配支持度6.9%。

這份民調調查時間為11月7日，以手機簡訊方式通知，進行網路問卷調查，有效樣本1163份。

此外，對於柯文哲前天公布三份民調數字，稱領先對手侯友宜、賴清德，遭外界質疑假民調。侯友宜競辦指出，柯文哲的「柯」學民調，其實是不「公」自破，儼然是在自愚愚人。柯辦發言人陳智菡昨表示，假民調指控是子虛烏有。