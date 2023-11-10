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副手蕭美琴？ 賴清德「不承認不否認」適當時間再宣布

記者丘采薇、侯俐安、林縉明／台北10日電
民進黨總統參選人賴清德（左）9日表示，他與駐美代表蕭美琴（右）情如兄妹，至於兩人是否搭配參選？賴回答，只能不承認也不否認。（圖：總統府提供）
民進黨總統參選人賴清德（左）9日表示，他與駐美代表蕭美琴（右）情如兄妹，至於兩人是否搭配參選？賴回答，只能不承認也不否認。（圖：總統府提供）

2024大選，中選會將於11月20日至24日受理總統、副總統登記，各陣營將掀底牌。民進黨總統參選人賴清德昨天接受媒體專訪，被問到副手是否就是駐美代表蕭美琴？賴表示，考量差不多完成了，但必須適當時間再宣布，他只能秉持外交態度，「不承認也不否認」。

賴清德昨天接受「REAL TALK」主持人廖筱君專訪表示，選舉都有步驟，下周就要公布不分區，應該先公布不分區，再公布副總統人選。至於何時去登記？賴回答，要看潘孟安（賴清德競選總幹事）決定哪一天。

廖筱君追問「你意思是說，所以下周再宣布蕭美琴？」賴清德笑而不答，隨後說「我跟美琴是情如兄妹，因為我們都來自台南，她是台南南師附小的傑出校友，也念中山國中，她也考上台南女中，所以因為台南的關係，跟她很熟很親近。」

賴清德表示，蕭美琴專業理性，是美國跟台灣一座很重要也很穩固、很信賴的橋梁。被問及若當選，蕭美琴的駐美代表角色無可取代，對國家來講，台美關係變成必須更努力著墨的空間，會不會陷入兩難？賴清德回應，的確是兩方面都要考量。

總統大選逼近倒數兩個月衝刺期，「賴蕭配」準備中，根據賴陣營規畫，11月中民進黨公布不分區立委名單之後，隨即鋪陳副手人選登場，蕭美琴也將投入黨籍立委輔選。

民進黨人士說，蕭美琴在美國的最後任務可能是在即將於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC），隨後就會返台。至於駐美代表一職是否由外交部長吳釗燮接任，高層仍要評估，正值大選前夕及美中台敏感時刻，外交及國安人事不一定適合有太大變動。

外傳蕭美琴點頭擔任副手，蔡英文總統也是「說客」。民進黨人士說，蕭美琴若有變動，一定會和黨內熟識的友人和自己的團隊討論，不過賴清德與蕭美琴私下交情深厚，長期保持聯絡，總統參選人的邀請比任何人重要。

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲表示，此為民進黨家務事，尊重民進黨提出的副總統選擇，副手人選都需對選民負責。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡表示，柯文哲近期民調已追近甚至超過賴清德，讓賴備感威脅，因此民進黨各派系集結搬救兵。

賴清德 民進黨 柯文哲

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