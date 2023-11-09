柯文哲：可跟郭台銘合 韓國瑜：不會當侯友宜副手

藍白合前途未卜，讓藍營基層焦慮不已，近期出現「侯韓配」呼聲，對此韓國瑜表示「無意願」。（本報資料照片）

藍白合陷入僵局，反倒是柯郭合有譜。民眾黨總統參選人柯文哲 一周內兩度直奔鴻海創辦人郭台銘 家用餐、會談。柯文哲昨接受網路節目專訪表示，郭台銘當慣老闆，能當正的就當正的，不可能當副的，所以沒有柯郭配，但郭柯合是有的，這幾天會再找郭台銘談一談。柯文哲昨晚隨即到郭台銘家晚餐會。

柯文哲昨接受網路節目「比特王直球對決」專訪表示，郭台銘的外號是Big Boss，大老闆就是這樣，當老闆慣了，能當正的就當正的，不能當正的，也不會想當副的。

至於柯郭合是否循新竹市長高虹安模式，由郭推薦人選納入民眾黨不分區立委名單？柯文哲表示，好的人才都能用，「我們也有評比，不會照單全收」。

對於柯文哲與郭台銘近來互動頻繁談大選合作，知情人士表示，郭台銘向柯文哲表示，他願意提供自己在全台超過300個連署站點，作為柯文哲大選的選戰據點，相關租金及雇用人員的費用將支付到明年大選後，地點和人員都可免費提供柯文哲和民眾黨使用。

藍白合持續僵局，藍營基層出現「侯韓配」聲音。媒體人王淺秋昨天在「千秋萬事」廣播中透露，她詢問高雄市前市長韓國瑜 到底有沒有被實際徵詢副手？韓國瑜說「的確是有」；至於有無意願，韓國瑜說，他只會好好的當啦啦隊，並沒有意願去搭配副手。