無人機國家隊 預算在審還沒驗收 前所未見

經緯航太是「無人機國家隊」主力，董事長羅正方（右）被指與民進黨關係密切。（圖：經緯航太提供）

蔡政府以烏俄戰爭啟示為由，下達發展「無人機國家隊」，國防部 在軍事投資 案已超過審核時間情況下，授權由三軍跳脫五年兵力整建計畫的框架，投入66億餘元台幣（約2億美元）向台灣廠商採購「軍用商規」無人機及反制系統。不過，先有廠商原型機未通過軍方鑑測，近來又傳出國外廠商向相關單位施壓想分食大餅，無人機恐從「國家隊」變成「海選」，引發爭議。

66億元台幣預算打造無人機國家隊。 製表／程嘉文 資料來源／記者整理

民進黨執政近八年，成立40個「國家隊」，國民黨立院黨團昨舉行記者會批，特定國家隊以特別預算 或特別採購名目成立，蔡政府藉國家隊之名濫用國家資源，閃避「政府採購法」監督。民眾黨團則呼籲政府虛心接受檢視，不是成立國家隊、喊口號治國就好。

2020年10月，嘉義縣長翁章梁表示將利用台灣體育大學嘉義校區原址打造無人機研發中心，三個月後蔡英文總統視察並當場表示支持；去年8月13日，蔡總統為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）揭牌，宣告「無人機國家隊」成立，9九月向民間廠商拋出3000架訂單需求。

國防部今年2月7日宣布採購五款「軍用商規」無人機共3321架，包括經緯、雷虎等九廠商獲選，但廠商必須於7月交出原型機，經軍方驗收通過就編預算採購。國防部副部長柏鴻輝曾在立法院表示，國軍採購軍用商規無人機必須通過兩次驗證，第一次驗證不行還有第二次機會，第二次驗證不行就直接解約；他說，三、四十家裡大概有十幾家沒驗證過。

根據立法院預算中心披露，獲選廠商均已依約解繳原型機，但經國防部測試，截至9月23日仍有部分機型需「依約改進，於10月底前複驗」，無人機反制系統則需於11月28日才能完成研發，屆時還不知驗證是否符合軍方需求。

另據透露，廠商赴金門實測反制系統，結果受海面雜波影響，自海向陸飛行的無人機只要低於30公尺就無法偵測，改至宜蘭大福兵試廠水陸岸際測試的結果仍相同，最後由中科院技轉支援技術再評選出兩套系統，讓民間協同生產裝備，將部署在金門。

軍用商規無人機性能能否滿足國軍作戰需求？軍事網站「軍情與航空」總編施孝瑋說，裝備必須配合作戰需求，以海軍採購陸用監偵無人機為例，主要目的是為岸基反艦飛彈尋找目標，現役飛彈有150公里射程，「觀通能力當然要超過此一等級」，如果眼睛所見距離還不及拳頭，效果就大打折扣。

曾任國防部作戰計畫次長、陸軍副司令的國民黨立委吳斯懷指出，國軍採購武器裝備的程序是先確立需要性與可執行性再啟動投資，此次由上而下、高層宣布要買再由軍方設想如何運用，預算要審了還沒完成驗收，堪稱前所未見，而一口氣引進數千架無人機有沒有人去操作也不無疑義。

不具名學者指出，這波國軍採購明顯是配合台灣廠商能力去量身定做需求，站在發展產業、讓廠商有第一桶金角度無可厚非，但提出需求到定型、編預算不到一年，結果就是業者在時間壓力下只能拿手頭已有的東西略做修改，沒時間真正「研發」。

虎尾科大飛機工程系副教授林中彥表示，軍規與商規界線是零件在極端環境下的耐受性能，各種機型的任務與大小也相去甚遠，標準與使用哲學不同，以俄烏戰爭大出鋒頭的小型無人機而言，戰場存活壽命很短，價格便宜是重點，這次國軍採購商規無人機大部分也屬此等級，以台灣廠商技術水準，生產無問題，但未來政府主計、會計單位必須逐步習慣，它們等於耗材，日常操作就會有相當比例損失。

近日媒體披露有國內外廠商透過國安管道施壓，讓軍方政策轉彎，可參與無人機量產的業者將不限於通過先前第一階段驗證者，等同開放「海選」。國防部發言人孫立方雖否認「施壓」說，但證實量產案確實未採限制性招標向原型機合約商採購，因為不符政府採購法規範。