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侯友宜反擊 也稱民調大贏柯文哲 「所有政黨比比看就知」

記者鄭媁范榮達／台北9日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）8日表示，最近看到民調，他也領先民眾黨總統參選人柯文哲有一段距離。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（右）8日表示，最近看到民調，他也領先民眾黨總統參選人柯文哲有一段距離。（記者黃仲裕／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨天拋出三份民調，皆勝過國民黨總統參選人侯友宜和民進黨總統參選人賴清德。侯友宜昨在苗栗縣三義木雕博物館受訪表示，最近看到民調，他也領先柯文哲有一段距離，所以，民調大家都做參考，自己做的還不如參考外面做的，把侯柯、柯侯比比看，把所有政黨比比看，大家就很清楚了。

對於民眾黨拋出的三份民調，國民黨主席朱立倫指出，這份民調不是組合，而是個人；且每份民調都有偏誤，還將鴻海創辦人郭台銘作為競爭者納入民調，與團結整合的目標不同。

朱立倫在國民黨中常會表示，根據國民黨內參民調，不管侯柯或柯侯，都能夠明顯超過民進黨，兩者的差距一直都在誤差範圍內，這表示藍、白或非綠的支持者，最關心的就是趕快團結整合，不要受主戰派的影響；主戰派每天製造障礙困難，喊打喊殺非常容易，從負面、對立的角度，最後便宜了民進黨。

朱立倫說，柯文哲應該很清楚，「你也是教授，我也是教授」，這三份民調最大的特點是把郭台銘放在民調當中作為競爭者，這不是與大家團結整合在一起不一樣嗎？至少他看到每一份民調大約有五個百分點的偏誤，這不是大家的目的。

朱立倫以棒球為例指出，兩隊要組成聯隊選出一位最佳投手，除了投手的球技，當然要看整個球隊的防守、打擊如何，以及投手與各球員的默契，才來評估總教練要派哪些選手上陣，不是說球速最快就一定是最好的投手；如果無法和整個球隊有完整的守備、強力打擊，是沒辦法贏得勝選的。

民調 國民黨 柯文哲

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