柯文哲拋3民調都贏賴清德、侯友宜 指出藍白合卡關原因

民眾黨總統參選人柯文哲8日比著大姆指，諷刺民進黨治國不怎麼樣，選舉很厲害。（記者蘇健忠／攝影）

藍白合卡關，民眾黨昨天公布委託三家民調 機構最新總統民調結果，民眾黨總統參選人柯文哲 在三份民調中，不僅都贏過民進黨總統參選人賴清德，且都贏國民黨 總統參選人侯友宜超過八個百分點。對於藍白合談不攏，柯文哲認為，國民黨跟民眾黨DNA不一樣，所以卡在政治價值。

由於總統參選登記日在即，媒體詢問柯文哲，藍白合是否破局及最終期限，柯文哲沒有回答。柯文哲辦公室發言人陳智菡則表示，距離總統登記時間緊迫，不宜再拖，這周要有明確答案，如果國民黨還是沒辦法回應主流民意，很難繼續談下去。

柯文哲昨舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，他提到全民調時，螢幕突然秀出三份民調數據，分別是求真、趨勢、世新大學的民調，以及三個單位民調平均。三份民調的訪問日期為11月3到7日，有效樣本都超過3000人，市話比率七成、手機三成。

三份民調平均後，若藍白整合成功由柯文哲出線，將贏過賴清德4.83個百分點；若藍白整合後由侯友宜出線，侯友宜反而落後賴清德3.8個百分點。三份民調平均，柯文哲勝過侯友宜8.63個百分點。

柯文哲指出，合作的目的就是要選贏，他非常相信數據科學，現階段對總統選票最能直接反映就是精準全民調，除非有心造假，不然若份數夠多，結果相當精準，當然沒辦法百分之百，還是會有統計誤差。他直言，自己在想如何贏得總統大選，國民黨卻在想著怎麼贏過柯文哲，「為什麼不用個勝率比較高的組合？為什麼用勝率比較低、甚至會輸掉的組合？這就是政治價值的衝突」。