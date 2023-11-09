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台總統大選維安成軍 新款防彈掃街車曝光

記者洪哲政／台北9日電
「雙廂貨卡防彈掃街警備車」上可電動升降的防彈玻璃帷幕。(聯合報讀者提供)
「雙廂貨卡防彈掃街警備車」上可電動升降的防彈玻璃帷幕。(聯合報讀者提供)

2024總統大選明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」維安任務，編組3+1（3組候選人、1預備組），人力約220人，包括相應女性侍衛官人力，將於昨天在大直特勤中心基地正式成軍，屆時將有憲兵偵蒐犬部隊參與。新型配備機器升降式防彈玻璃的候選人掃街車曝光。

根據過往特勤中心維安人員選員標準顯示，安維8號成員由國防部、警政署特勤編組單位舉薦優秀軍警人員，同時考核品德、體能、勤務專業、敏銳度及專業度等項目須均達標準之上，才能徵調為儲備人員，並經新進、專精共18週訓練，再實施學科、體能、戰技、裝備操作等評鑑後，成為安維編組。待候總統候選人號次決定後，抽籤進行編組。

「雙廂貨卡防彈掃街警備車」總統、立委候選人空間與座椅。(聯合報讀者提供)
「雙廂貨卡防彈掃街警備車」總統、立委候選人空間與座椅。(聯合報讀者提供)

相關人士表示，有鑒於近年國際頻傳政要遭攻擊，如日相安倍晉三遇刺事件，為預防模仿效應，國安局採購多項硬體設備強化參選人維安，包括新購防彈掃街車（Ford Ranger）及警備車（Land Rover Discovery）、新式槍響偵測器、配備熱像儀的新型狙擊槍，強化維編組在夜間造勢現場的反應能力，同時將嚴格管制會場空域，若有未經合法申請的無人機迫近，將當場實施反無人機干擾反制。

國安局持勤中心因應安維八號任務，此次採購由福特（Ford）Ranger車系「皮卡」改裝而成的「雙廂貨卡防彈掃街警備車」，並搭配符合美國司法協會（NIJ）測試規格，並通過國防部軍備局規格鑑測中心測試的防彈玻璃帷幕，提供正副總統候選人陪同立委候選人掃街之用。

與舊式掃街車不同的是，新車的防彈玻璃帷幕可透過電動方式升降，省卻過去人工轉輪升降的不便，且車輛車體前、後及防彈帷幕左右兩側，共搭載6個實景鏡頭，具備360度側錄功能，可在「特殊狀況」發生時，藉由影像還原現場；同時更針對舊款掃街車不足之處研改，包括每階可承受100公斤的防滑登車梯、提供參選人短暫休息的活動座椅、磁吸設計可快拆的高功率廣播系統等。而相較舊式車自「外匯車」管道取得，南非製的Ranger車是獲准正式進口的車種，後勤保養成本較低。

另外，國安局特勤中心也採購249匹馬力、扭力58.1公斤米的Land Rover Discovery休旅警備車供參選人乘坐，不僅搭載8顆安全氣囊，更有相關主被動安全系統，例如3D環景攝影系統、緊急煞車系統、定速巡航系統、車道維持輔助系統、盲點偵測系統、全地形行進控制系統，優異的性能及配備，有助於確保參選人在遭受威脅，能迅速脫困。

國防部 休旅 安倍

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