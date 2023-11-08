美麗島最新民調 有無郭台銘 侯友宜都領先柯文哲

民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。（本報資料照片）

藍白合陷入僵局，美麗島電子報昨天公布第67波總統大選民調，不論三腳督或四腳督情況下，民進黨參選人賴清德仍穩坐第一，國民黨參選人侯友宜 都領先民眾黨參選人柯文哲 。對於「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投柯、侯、郭台銘當中民調最高的人」一題，不認同的受訪者45.4%、認同的39.1%。

美麗島電子報今天公布第67波民調。（取材自美麗島民調）

本報系聯合報報導，美麗島電子報民調指出，總統參選人支持度，三腳督情況下，賴清德增加了0.8個百分點為38.5%、侯友宜則為跌了1.4個百分點來到了26.2%、柯文哲則增加了1.4個百分點為19.9%，可見侯友宜領先柯文哲6.3個百分點。四腳督情況下，賴清德35.6%、侯友宜22.2%、柯文哲16.9%、鴻海創辦人郭台銘6.9%，可見侯友宜領先柯文哲5.3個百分點。

美麗島電子報今天公布第67波民調。（取材自美麗島民調）

關於2024政黨輪替的態度，34.2%受訪者支持民進黨繼續做，20.9%支持換成國民黨做，11.8%支持換民眾黨做，4.3%支持換無黨籍做。

此外，近日傳出柯文哲日前與高雄市前市長韓國瑜 見面時，韓國瑜當面表達，若沒有「侯柯配」，就是「侯韓配」的組合，柯文哲昨天受訪表示，韓國瑜沒有當面說過有侯韓配這件事情。

台北中國時報報導，「藍白合」共推總統參選人遲未有共識，藍營基層則開始期盼侯韓配，外傳若「侯柯配」破局，前高雄市長韓國瑜將與侯組成「侯韓配」。對此，侯友宜說，韓是老朋友，2人都是為中華民國而努力，他對韓很多中心信念，想法都是一致的，會一起加油努力。

國民黨立委林為洲說，這首先還是要尊重韓國瑜的意願，現在藍白合還在進行式，但他也認為本周是最後時間，也要做最壞打算的準備。他表示，侯辦應有規畫，萬一合不起來，副手也要準備好，但還是希望不要放棄，繼續努力。

不過韓辦發出澄清，強調相關消息並非事實，籲請外界勿以訛傳訛、扭曲誤導；韓國瑜親信王淺秋更直言，侯韓配比較不可能，侯友宜不會想要副手光芒蓋過自己。