我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

美麗島最新民調 有無郭台銘 侯友宜都領先柯文哲

記者歐陽良盈／台北8日電
民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德（左一）、民眾黨總統參選人柯文哲（左二）、國民黨總統參選人侯友宜（左三）、鴻海創辦人郭台銘（左四）。（本報資料照片）

藍白合陷入僵局，美麗島電子報昨天公布第67波總統大選民調，不論三腳督或四腳督情況下，民進黨參選人賴清德仍穩坐第一，國民黨參選人侯友宜都領先民眾黨參選人柯文哲。對於「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投柯、侯、郭台銘當中民調最高的人」一題，不認同的受訪者45.4%、認同的39.1%。

美麗島電子報今天公布第67波民調。（取材自美麗島民調）
美麗島電子報今天公布第67波民調。（取材自美麗島民調）

本報系聯合報報導，美麗島電子報民調指出，總統參選人支持度，三腳督情況下，賴清德增加了0.8個百分點為38.5%、侯友宜則為跌了1.4個百分點來到了26.2%、柯文哲則增加了1.4個百分點為19.9%，可見侯友宜領先柯文哲6.3個百分點。四腳督情況下，賴清德35.6%、侯友宜22.2%、柯文哲16.9%、鴻海創辦人郭台銘6.9%，可見侯友宜領先柯文哲5.3個百分點。

美麗島電子報今天公布第67波民調。（取材自美麗島民調）
美麗島電子報今天公布第67波民調。（取材自美麗島民調）

關於2024政黨輪替的態度，34.2%受訪者支持民進黨繼續做，20.9%支持換成國民黨做，11.8%支持換民眾黨做，4.3%支持換無黨籍做。

此外，近日傳出柯文哲日前與高雄市前市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達，若沒有「侯柯配」，就是「侯韓配」的組合，柯文哲昨天受訪表示，韓國瑜沒有當面說過有侯韓配這件事情。

台北中國時報報導，「藍白合」共推總統參選人遲未有共識，藍營基層則開始期盼侯韓配，外傳若「侯柯配」破局，前高雄市長韓國瑜將與侯組成「侯韓配」。對此，侯友宜說，韓是老朋友，2人都是為中華民國而努力，他對韓很多中心信念，想法都是一致的，會一起加油努力。

國民黨立委林為洲說，這首先還是要尊重韓國瑜的意願，現在藍白合還在進行式，但他也認為本周是最後時間，也要做最壞打算的準備。他表示，侯辦應有規畫，萬一合不起來，副手也要準備好，但還是希望不要放棄，繼續努力。

不過韓辦發出澄清，強調相關消息並非事實，籲請外界勿以訛傳訛、扭曲誤導；韓國瑜親信王淺秋更直言，侯韓配比較不可能，侯友宜不會想要副手光芒蓋過自己。

侯友宜 柯文哲 韓國瑜

上一則

新聞評論／閣員打臉閣揆 非核破產的政權末期亂象

下一則

姚立明與柯文哲決裂 也曾罵民進黨垃圾

延伸閱讀

藍白合「要選贏」柯：為什麼要用勝率較低 甚至會輸組合？

藍白合「要選贏」柯：為什麼要用勝率較低 甚至會輸組合？
藍白合破局？柯文哲：只差總統選舉問題

藍白合破局？柯文哲：只差總統選舉問題
邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲

邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲
美麗島民調 不論有無郭台銘 侯都領先柯超過7個百分點

美麗島民調 不論有無郭台銘 侯都領先柯超過7個百分點

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）

蔣中正日記／將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

2023-10-31 20:13

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選