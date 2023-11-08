藍白合破局？柯文哲：只差總統部分

民眾黨總統參選人柯文哲7日表示，藍白合「現在有點卡卡的」，他相信船到橋頭自然直。（記者林澔一／攝影）

藍白合是否破局？民眾黨總統參選人柯文哲 昨天表示，外界可能認為藍白合進度卡卡，其實還是有進度，包括政策綱領、立委選舉、立法院長及立法院委員會召委選舉等，合作範圍很廣，現在只差總統選舉問題，要說沒共識也是有共識，只是在爭執怎麼選比較好選；對他來講，如果要合作，當然是用最強組合參選，「怎麼會說要合作，卻故意用比較不好的組合去選舉？」這是他跟國民黨 的爭執，其他部分還算有共識。

藍白合持續卡關，柯文哲競選總幹事黃珊珊日前透露，柯本周安排跟副手拍照。被視為柯文哲副手熱門人選的雅虎台灣前總經理鄒開蓮，昨天下午現身柯文哲全國競選總部，引發聯想。柯文哲競辦發言人陳智菡回應，鄒開蓮是財經顧問，與柯經常見面、互動，交流財經與科技議題，「今天是來聊天」。

柯文哲前天晚上至高雄大學演講，不僅學生對柯與黑道、黑金同台質疑；還有學生踢館柯以天龍國思考前瞻計畫補助地方等。民進黨北市議員何孟樺昨天在臉書說，柯文哲昨天到高雄大學演講，一到學生提問環節時，柯文哲就整個大變臉、惱羞，甚至還嗆學生「你評論什麼東西」。

對此，賴清德 直指柯文哲用惱怒的方式回應學生「不可取，也不應該」，學生對國家社會的關心，作為競選總統的人，有責任回應每一個問題。暗酸柯未正面回應反而還震怒。