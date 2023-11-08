新聞評論／閣員打臉閣揆 非核破產的政權末期亂象

行政院長陳建仁。（記者許正宏／攝影）

什麼樣的政府，可以出現總統被副總統打臉、副總統被閣員糾正、閣揆談話更被眾閣員「校正回歸」的政治混亂？又是什麼樣的政策，可以拆穿執政假面，充分反映政權末期亂象？

行政院長陳建仁最近在立法院答覆立委質詢時，明確地說：「核電是綠電」；但台灣若要發展核電，要考慮到核廢料及民眾是否可以接受。他還說，核能發展未來如果進入到核融合的新技術時，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。這是繼副總統暨民進黨 總統參選人賴清德 之後，蔡政府官員對核能的最正面表態。

陳建仁說「核電是綠電」的敘述，符合目前國際上對能源的新認知，這也是台灣能源困境的重要解方之一。問題是，這卻悖離了蔡總統的非核家園政策，也背叛了民進黨的反核神主牌，讓眾多部長頓感為難。但部長們終究比較政治正確，於是，國會上演了一場眾閣員修正閣揆談話的政治奇觀。

針對陳建仁的談話，經濟部長王美花當天還婉轉解釋，RE100要求的綠電不包括核電；到了次日，她就毫不保留地打臉陳建仁，強調台灣的綠電不包括核電。國發會主委龔明鑫前一天也只補充說，核廢料要能夠解決才是綠電；第二天行政院發言人林子倫就澄清，核能發電並未被視為綠電，政府非核家園立場不變。接著，核安會主委陳東陽也說，核能是「低碳能源」，不是綠能。

其實，賴清德更早即對核能有過正面的表述。5月間，他在台大與學生座談時說，相關單位正在規畫如何將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，以備不時之需。上月前往國立海洋大學演講時，賴清德也告訴學生，核融合沒有核廢料，相對安全；只要未來的技術有辦法促成核能發電沒有核廢料，而且安全可靠，台灣的民眾會支持，「當然我也會接受。」

賴清德稱停機核能機組維持緊急備用，不僅與法規不符，可行性也受到質疑。但他的說法，正凸顯蔡政府能源政策的脆弱性，證實蔡英文 非核家園政見跳票，也引起外界對民進黨反核立場鬆動的聯想。儘管蔡英文立刻掛保證：「非核家園政策還在」，也幫賴清德圓場，指在非常困難的狀態下，會以總統緊急命令權讓停機核能機組緊急使用。但陳東陽坦承，重啟除役核電需要修法，並經二到三年的安全審視程序。賴清德的談話，道出了蔡英文非核家園中有核能選項的荒謬；陳東陽則揭穿了蔡、賴以為掌權者可讓停機核電說重啟就重啟的無知與傲慢。

賴清德和陳建仁都接受核融合，問題在，非核家園不僅保留重啟核電的退路，也包含核融合嗎？這些表態，其實都在迴避問題，為錯誤政策找下台階。賴清德還說，他是競選未來四年的總統，而不是未來十年，所以未將核融合等能源當成解決能源問題的工具，被學生批評是「得過且過」。然而，賴清德自詡務實負責，更反襯出蔡英文的不負責任。蔡英文2012年、2016年競選總統時就提出非核家園政策，她也是競選四年的總統，卻規畫著十幾年的政策，最後卻在連任後說：「2024以後不是我的事。」

2025不干蔡英文事的非核家園，註定跳票；錯誤政策帶來的缺電危機、環境災難、經濟傷害、黑金貪腐與政治亂象，已提前引爆。非核神主牌還在，蔡政府卻已無力解決台灣能源困境，只能在「核電是綠電或非綠電」、「核融合是核能或非核能」的詭辯裡相互打臉。政權末期異象見怪不怪，民主還在等待天光。