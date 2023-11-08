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政院反詐預算 藍委爆綠媒民視獨拿94%

台灣新聞組／台北8日電
國民黨立委王鴻薇7日在立法院舉行記者會表示，政府今年度反詐宣傳標案獨厚綠媒，民視得標占總體反詐預算94%。(中央社)
國民黨立委王鴻薇7日在立法院舉行記者會表示，政府今年度反詐宣傳標案獨厚綠媒，民視得標占總體反詐預算94%。(中央社)

國民黨立委王鴻薇昨爆「行政院及各部會反詐製拍及媒體行銷標案」約4467萬元(台幣，以下同)，民視獨拿反詐預算94%，共4562萬元；王說，光警政署一筆招標就達3830萬元，竟由民視一家獨得。

行政院長陳建仁回應表示，政府都是依法辦理，採購過程都依照採購法公開採購，在採購過程完成、執行時，也都受國會監督。刑事局也回應，審核各廠商投標行銷計畫，依企畫管理、影片品質與效益、媒體資源多樣性及完整性、價格及財務規畫、履約績效及能力、創意回饋及簡報答詢項目公開評選。

行政院發言人林子倫也說，行政院政策及業務宣導經費是依據政府採購法規定辦理，所有過程都遵循法令，絕無獨厚特定媒體，可受社會公評。

王鴻薇批該計畫荒腔走板，民視竟引用「路透2023年數位新聞報告」把民視列為台灣媒體信賴比率排行前15名，但總計也就統計17個媒體，且這份報告三立、民視、自由，分別是台灣最不受信任媒體前三名，無疑自曝其短。

王鴻薇表示，民進黨執政以來，標案獨厚親綠媒體，隨著蔡政府政權即將替換，標給綠媒完全不再掩飾，人民飽受反詐騙之苦，卻成為綠媒得到巨額標案的溫床。

民視表示，行政院與刑事局已說明，該公司予以尊重。

另外，三立入股中嘉系統台並持股27%。國民黨立法院黨團昨批評國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥甘當三立門神，早已不適任，應下台，粗估三立每年獲利5、6億元。陳耀祥回應，近兩天會要求中嘉股東說明。

國民黨 預算 詐騙

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