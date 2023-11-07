藍白合「要選贏」柯：為什麼要用勝率較低 甚至會輸組合？
藍白合瀕臨破局，民眾黨8日一口氣公布三份民調，結果顯示民眾黨總統參選人柯文哲皆贏過國民黨總統參選人侯友宜跟民進黨參選人賴清德。柯文哲今天表示，政黨合作的目的是要選贏，應該要找出勝選機率最高的組合，為什麼要用勝率較低，甚至會輸掉的組合，這就叫做政治價值的衝突。
藍白對於如何產生最強總統人選仍沒有共識，柯文哲今天指出，合作的目的就是要選贏，他非常相信數據科學，現階段對總統選票最能直接反映，就是精準的全民調，除非有心造假，不然若份數夠多，結果相當精準，當然沒辦法百分之百，還是會有統計誤差。
藍白合卡關，柯文哲表示，他發現國民黨跟民眾黨還是有DNA不一樣，他在想如何贏得總統大選，國民黨在想著怎麼贏過柯文哲，他覺得很奇怪，為什麼不用個勝率比較高的組合，為什麼用勝率比較低、甚至會輸掉的組合，他後來發現這叫政治價值的衝突，跟國民黨會談不攏，就是卡在政治價值。
柯文哲說，民眾黨堅持全民調，國民黨兩個原則就是不要比民調、要當正的，後來他決定退讓，比民調，就算結果在誤差範圍內都算輸，願意擔任副手，結果國民黨也不要，還提出德國模式、日本模式，意思是說，「不管你選哪個模式，我都會贏，所以你要不要參加」。
柯文哲質疑，國民黨用全民調把鴻海創辦人郭台銘幹掉，為什麼現在又要換一個模式。柯文哲強調，他是一個喜歡跟相信數據的人，除非有人故意要作弊，不然只要讓公正媒體去做民調，很明顯就能找出勝選組合。
由於總統參選登記日在即，媒體詢問柯文哲藍白合是否破局以及最終期限，柯文哲沒有回答。
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