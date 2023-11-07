藍白合「要選贏」柯：為什麼要用勝率較低 甚至會輸組合？

民眾黨總統參選人柯文哲上午出席「韌性台灣 創造多贏」記者會，比著大姆指諷刺民進黨治國不怎麼樣，選舉很厲害。（記者蘇健忠／攝影）

藍白合瀕臨破局，民眾黨8日一口氣公布三份民調 ，結果顯示民眾黨總統參選人柯文哲 皆贏過國民黨 總統參選人侯友宜跟民進黨參選人賴清德。柯文哲今天表示，政黨合作的目的是要選贏，應該要找出勝選機率最高的組合，為什麼要用勝率較低，甚至會輸掉的組合，這就叫做政治價值的衝突。

藍白對於如何產生最強總統人選仍沒有共識，柯文哲今天指出，合作的目的就是要選贏，他非常相信數據科學，現階段對總統選票最能直接反映，就是精準的全民調，除非有心造假，不然若份數夠多，結果相當精準，當然沒辦法百分之百，還是會有統計誤差。

藍白合卡關，柯文哲表示，他發現國民黨跟民眾黨還是有DNA不一樣，他在想如何贏得總統大選，國民黨在想著怎麼贏過柯文哲，他覺得很奇怪，為什麼不用個勝率比較高的組合，為什麼用勝率比較低、甚至會輸掉的組合，他後來發現這叫政治價值的衝突，跟國民黨會談不攏，就是卡在政治價值。

柯文哲說，民眾黨堅持全民調，國民黨兩個原則就是不要比民調、要當正的，後來他決定退讓，比民調，就算結果在誤差範圍內都算輸，願意擔任副手，結果國民黨也不要，還提出德國模式、日本模式，意思是說，「不管你選哪個模式，我都會贏，所以你要不要參加」。

柯文哲質疑，國民黨用全民調把鴻海創辦人郭台銘幹掉，為什麼現在又要換一個模式。柯文哲強調，他是一個喜歡跟相信數據的人，除非有人故意要作弊，不然只要讓公正媒體去做民調，很明顯就能找出勝選組合。

由於總統參選登記日在即，媒體詢問柯文哲藍白合是否破局以及最終期限，柯文哲沒有回答。