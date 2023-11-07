我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

藍白合「要選贏」柯：為什麼要用勝率較低 甚至會輸組合？

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲上午出席「韌性台灣 創造多贏」記者會，比著大姆指諷刺民進黨治國不怎麼樣，選舉很厲害。（記者蘇健忠／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲上午出席「韌性台灣 創造多贏」記者會，比著大姆指諷刺民進黨治國不怎麼樣，選舉很厲害。（記者蘇健忠／攝影）

藍白合瀕臨破局，民眾黨8日一口氣公布三份民調，結果顯示民眾黨總統參選人柯文哲皆贏過國民黨總統參選人侯友宜跟民進黨參選人賴清德。柯文哲今天表示，政黨合作的目的是要選贏，應該要找出勝選機率最高的組合，為什麼要用勝率較低，甚至會輸掉的組合，這就叫做政治價值的衝突。

藍白對於如何產生最強總統人選仍沒有共識，柯文哲今天指出，合作的目的就是要選贏，他非常相信數據科學，現階段對總統選票最能直接反映，就是精準的全民調，除非有心造假，不然若份數夠多，結果相當精準，當然沒辦法百分之百，還是會有統計誤差。

藍白合卡關，柯文哲表示，他發現國民黨跟民眾黨還是有DNA不一樣，他在想如何贏得總統大選，國民黨在想著怎麼贏過柯文哲，他覺得很奇怪，為什麼不用個勝率比較高的組合，為什麼用勝率比較低、甚至會輸掉的組合，他後來發現這叫政治價值的衝突，跟國民黨會談不攏，就是卡在政治價值。

柯文哲說，民眾黨堅持全民調，國民黨兩個原則就是不要比民調、要當正的，後來他決定退讓，比民調，就算結果在誤差範圍內都算輸，願意擔任副手，結果國民黨也不要，還提出德國模式、日本模式，意思是說，「不管你選哪個模式，我都會贏，所以你要不要參加」。

柯文哲質疑，國民黨用全民調把鴻海創辦人郭台銘幹掉，為什麼現在又要換一個模式。柯文哲強調，他是一個喜歡跟相信數據的人，除非有人故意要作弊，不然只要讓公正媒體去做民調，很明顯就能找出勝選組合。

由於總統參選登記日在即，媒體詢問柯文哲藍白合是否破局以及最終期限，柯文哲沒有回答。

柯文哲 民調 國民黨

上一則

人夫同時劈腿3女 小三還讚「愈粗魯我愈喜歡」妻怒提告

下一則

檢方認定「沒性侵沒偷拍」炎亞綸反擊耀樂為名利

延伸閱讀

藍白合破局？柯文哲：只差總統選舉問題

藍白合破局？柯文哲：只差總統選舉問題
邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲

邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲
美麗島民調 不論有無郭台銘 侯都領先柯超過7個百分點

美麗島民調 不論有無郭台銘 侯都領先柯超過7個百分點
找韓國瑜搭檔參選？ 侯友宜：會一起加油努力

找韓國瑜搭檔參選？ 侯友宜：會一起加油努力

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）

蔣中正日記／將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

2023-10-31 20:13

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招

白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招