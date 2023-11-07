我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

藍白合破局？柯文哲：只差總統選舉問題

記者林縉明、鄭媁、翁唯真、李定宇／連線即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，藍白合「現在有點卡卡的」，他相信船到橋頭自然直。（記者林澔一／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，藍白合「現在有點卡卡的」，他相信船到橋頭自然直。（記者林澔一／攝影）

藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前透露，柯本周安排跟副手拍照。被視為柯文哲副手熱門人選的雅虎台灣前總經理鄒開蓮，7日下午現身柯文哲全國競選總部，引發聯想。柯文哲競辦發言人陳智菡回應，鄒開蓮是財經顧問，與柯經常見面、互動，交流財經與科技議題，「今天是來聊天」。

藍白合是否破局？柯文哲表示，外界可能認為藍白合進度卡卡，其實還是有進度，包括政策綱領、立委選舉、立法院長及立法院委員會召委選舉等，合作範圍很廣，現在只差總統選舉問題，要說沒共識也是有共識，只是在爭執怎麼選比較好選；對他來講，如果要合作，當然是用最強組合參選，「怎麼會說要合作，卻故意用比較不好的組合去選舉？」這是他跟國民黨的爭執，其他部分還算有共識。

傳出柯文哲日前與高雄市前市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達，若沒有「侯柯配」，就是「侯韓配」的組合，柯文哲7日受訪表示，韓國瑜沒有當面說過有侯韓配這件事情。韓辦昨天也澄清，有關「沒有侯柯配就是侯韓配」報導內容，並非事實，請外界勿以訛傳訛，刻意扭曲誤導。

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，韓國瑜是他的老朋友，都為中華民國而努力，「我們想法一致，會一起加油努力」。侯說，藍白合最大的共識就是組成最強團隊，大家有共同理念和想法，才能並肩作戰。

柯文哲 韓國瑜 國民黨

上一則

邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲

延伸閱讀

邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲

邀姚立明任競總主委 賴清德：他會幫助我打敗柯文哲
美麗島民調 不論有無郭台銘 侯都領先柯超過7個百分點

美麗島民調 不論有無郭台銘 侯都領先柯超過7個百分點
找韓國瑜搭檔參選？ 侯友宜：會一起加油努力

找韓國瑜搭檔參選？ 侯友宜：會一起加油努力
郭台銘多日未有公開行程 發言人：鴨子表面悠閒 底下拚命划水

郭台銘多日未有公開行程 發言人：鴨子表面悠閒 底下拚命划水

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）

蔣中正日記／將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

2023-10-31 20:13

超人氣

更多 >
林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」
她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品