郭台銘多日未有公開行程 發言人：鴨子表面悠閒 底下拚命划水

鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修。(本報資料照片)

傳郭台銘 陣營積極與民眾黨總統參選人柯文哲 密集磋商合作方案，包括共推副手、吸納財經政見重大主張等方式， 郭台銘辦公室發言人黃士修今天表示，就是讓兩人順其自然地基於理念價值來談，大家都不預設任何立場，好好談合作，這樣才能水到渠成。

黃士修下午說，郭台銘跟柯文哲本來就互動非常密切，他們隨時打電話見面，約吃飯，這些都是非常頻繁的，他倆談的，目前不涉及什麼不分區立委或者部會首長職位，這些都是外界揣測，兩人談的就是關於國家治理，還有總統職權，包括國防、外交、兩岸。

黃士修表示，柯文哲也公開說過，在國防、外交、兩岸上，郭台銘見識是比他厲害，尤其郭台銘非常重視財經、經濟科技這方面，也有相關產業經驗。郭陣營和民眾黨的談，是真的設身處地的幫民眾黨未來發展的著想。無論2024年這一局的結果如何，民眾黨在選後總是要生存、發展，四年後的民眾黨會發展成什麼樣子，還有能力再次挑戰藍、綠兩大黨嗎？這就是郭柯能談的最大的合作空間。

黃士修說，他們今天是真心誠意跟對方談合作，而不是說談一個決鬥的規則，一上來就要定生死，這樣藍白那種談法，是絕對不可能談成的。

對於外界關注郭台銘送完百萬份連署後，連續五天無公開行程。黃士修指出，最近期間郭台銘還是非常忙碌，有非常多私人不公開行程，包括拜會一些重要的人物，也有非常多政壇人士想來拜會、爭取郭台銘支持，具體是誰則不便透露。

黃士修說，郭台銘雖然沒有公開行程，但其實他們是鴨子划水，看起來非常悠閒，底下的兩隻腳是在拚命划水中，他們會繼續兢兢業業，認真做好每一件事情，相信柯文哲和民眾黨也是用這種態度在面對這場總統大選。

黃士修表示，不管是郭柯配、柯郭配，外界現在有非常多不同的版本，但兩人的合作是不預設任何立場，現在也還沒有正式的談到說誰跟誰配、誰正誰副，談的是關於國家治理，包括總統的權責、國防、外交、兩岸，以及郭非常看重的經濟和科技，柯也有非常多聯合政府的構想，以及不分區發展等。

他說，郭柯共同一致的目標，都是為了讓台灣更好，而不再只是說，政黨跟政黨之間要分幾個位置、分幾個部會首長，執政權力之後可以來做什麼事情。今年郭跟柯的談法，並不是說具體要推誰進入不分區，而是如何讓民眾黨的政黨票、地方組織、以及在選後能更加壯大，真正超越藍綠成為一個大型政黨，這才是郭台銘能夠幫助柯文哲的地方。