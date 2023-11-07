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大專住宿納租金補貼 最快明年2月實施 藍委批選前撒幣

台灣新聞組／台北7日電
立委吳思瑤指出，中央擴大租金補貼開放申請後，出現校內住宿學生是否適用的問題，呼籲教育部應與內政部啟動跨部會協調，協助學生請領補貼。(本報資料照片)
立委吳思瑤指出，中央擴大租金補貼開放申請後，出現校內住宿學生是否適用的問題，呼籲教育部應與內政部啟動跨部會協調，協助學生請領補貼。(本報資料照片)

中央擴大租金補貼在7月上路後，出現校內住宿生是否適用補助的問題，教育部高教司長朱俊彰昨天在立法院教育及文化委員會說明，經與內政部跨部會協調，目前規畫大專校院住宿生每月補助1200元（台幣，下同，約37美元）至1500元，此舉遭藍委批選前撒幣。

本報系聯合報報導，立委吳思瑤昨指出，中央擴大租金補貼開放申請後，出現校內住宿學生是否適用的問題，她呼籲教育部應與內政部啟動跨部會協調，協助學生請領補貼。

朱俊彰說明，內政部已初步同意協助支應，台灣各大學約有26萬名住宿生，將以學期為單位，依學生實際住宿月數補助，每月補貼額度不會比照校外住宿，但經濟弱勢學生乘以1.4倍；校內宿舍費補貼所需經費預估每年27.5億元，教育部會爭取由內政部住宅基金協助支應。他強調，目前規畫採定額方式，依各校收費及房型，每月補助1200元至1500元，並由學校協助造冊請領。希望在明年2月份的新學期開始實施。

台北中國時報報導，經教育部瞭解，現在公私立大學校內宿舍收費，因房型、設備與環境差異而有所不同，每學期4.5個月收費1萬元以下者最多約占43％，1萬元至1.5萬元者次之約占38％。以一學期租金1萬元計算，每月約2200元。

朱俊彰說，教育部不可能補助到讓學生倒賺，確切補助金額獲行政院核定後，再對外公布。未來執行方式，將由學校報教育部請撥補貼款，直接於宿舍繳費單上扣除，再由教育部核轉內政部住宅基金撥付款項給學校，學生只須繳交補貼後的差額即可，以簡化申請程序。

據報導，選前倒數68天，蔡政府再端此青年利多政策，所需經費27.5億元將由住宅基金支付。國民黨立委賴士葆痛批，民進黨為選舉大撒幣，破壞體制，內政部住宅基金應用在社會住宅上，挖東牆補西牆，吃相難看也毫無章法。

賴士葆認為，內政部住宅基金應用於興建社會住宅，如同房地合一稅按照規定，應用在長照與社宅，近年財政部總共收了逾千億，但主要都用在長照，未落實居住正義，選舉將至，民進黨大撒幣，實在太難看了。

教育部 內政部 租金

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