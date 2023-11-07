被爆進會所 陸委會副主委梁文傑：電商董座邀請

陸委會副主委梁文傑（左三）被爆10月下旬出入招待所。(取材自徐巧芯臉書)

陸委會副主委梁文傑遭爆吸食加熱菸，以及10月底晚間前往「鍾先生會所」，期間有2名女子出入，照片外流引發議論。梁文傑昨天表示，當天受電商 「美而快（電商女裝品牌PAZZO母公司）」董事長廖承豪邀請，說要介紹幾個朋友認識；對於台北市議員徐巧芯提到的鍾興樺，不知道是誰。梁還說，徐應是有派人跟蹤，才對他的行程瞭若指掌。

梁文傑的妻子、民進黨立委林楚茵也說，10月27日晚上，她知道梁文傑有這個行程，當天對方有跟她說「美而快的廖董臨時邀請」，移花接木的照片不會影響他們夫妻；面對抹黑只能笑笑地告訴彼此，「人家忌妒我們感情好」。

徐巧芯則要梁說清楚「鍾先生」是否就是涉嫌賭博、地下匯兌的鍾興樺？並酸：「是不是新潮流下班後都夜夜笙歌？」徐也否認派人跟監梁文傑，「怎麼可能跟蹤，我忙都忙死了」。

徐巧芯表示，梁文傑承認搭公務車去居酒屋，後來計程車轉往內湖，他說是見一名廖先生，經查詢廖先生公司設址在南港，他所前往的大樓是在內湖，資訊不符。她說，梁文傑當然否認跟涉入詐騙 的鍾興樺認識，但那間店就是像八八會館之於郭哲敏一樣，在內湖開設私人招待所，供政商名流「談事情」。

民眾黨主席柯文哲 昨在高雄被媒體問到，對梁文傑上招待所看法？柯反問：「你覺得很奇怪嗎？」

新版「菸害防制法」今年3月上路，加熱菸被納管，梁文傑遭爆吸食加熱菸，台北市衛生局昨表示，已發函請梁7天內說明，若違法屬實，依法可處2000到1萬元罰鍰。