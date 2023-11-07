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體檢蔡政府國家隊 業界：疫苗、快篩虛有其名

台灣新聞組╱台北7日電
去年5月疫情高峰時快篩試劑欠缺，近百名計程車司機到衛福部前抗議價格太高、實名制買不到。(本報資料照片)
去年5月疫情高峰時快篩試劑欠缺，近百名計程車司機到衛福部前抗議價格太高、實名制買不到。(本報資料照片)

政府在疫情時期成立疫苗及快篩國家隊卻雙雙以失敗收場，專家及產業界人士一致認為，政府一開始對研發疫苗、快篩試劑的態度都是觀望、被動，逼不得已才端出專案製造及進口，不僅讓業界失掉先機，對扶植相關產業的期待幾乎是一場空。

當年政府大喊成立「疫苗國家隊」，鎖定國光、高端、聯亞三家生技業者研發本土疫苗，但產業人士怨嘆政府補助「很小器」，對整個研發到臨床實驗的難度似乎完全狀況外，業界評估無利可圖而興趣缺缺。

高端疫苗是台灣唯一取得緊急使用授權（EUA）的國產疫苗，但3年下來，民眾普遍注射的還是BNT、AZ、莫德納等進口廠牌，衛福部採購500萬劑高端疫苗，其中15萬劑捐贈友邦、162萬劑因屆效期銷毀、接種耗損15萬6000劑，實際施打到民眾身上僅307萬餘劑，讓民眾覺得浪費。

高端後來到巴拉圭進行第三期臨床試驗，也只採取免疫橋接，讓外界不信任高端的研發能力；高端今年轉戰流感疫苗，因新冠疫苗陰影，讓不少民眾恐慌「躲打」。高端發言人李思賢說，疫苗未在台做第三期臨床試驗是「高端最大的痛」。

早知如此，當年有必要成立疫苗國家隊嗎？產業人士認為疫苗、快篩國家隊只是虛有其名。

蔡政府疫苗採購政策遭詬病，大力扶植國產高端疫苗也爭議四起，不過，護航高端涉弊而告發蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中、食藥署長吳秀梅等63案，檢方均以「查無不法」簽結，只剩陳時中控告名嘴吳子嘉造謠及「凱基松山哥」廖學邦涉操縱股價2案尚在偵辦，各界疑雲未解。

例如快篩試劑部分，去年5月國民黨立院黨團質疑200萬元(台幣，下同，約6.2萬美元)資本的高登環球生醫竟能拿下16億元標案，告發陳時中涉嫌圖利及瀆職，北檢查無不法而簽結。

北檢負責的疫苗採購爭議案，只有高端副董陳燦堅友人王信雄涉內線交易起訴，立院國民黨團與立委李德維、洪孟楷，葉毓蘭分別告發陳時中、吳秀梅圖利及瀆職；前衛生署長楊志良、前新聞局長鍾琴指控有立委介入疫苗採購涉嫌貪瀆；立委鄭麗文因郭台銘爆料蔡政府不讓其買BNT而告發蔡英文、蘇貞昌、陳時中及外交部長吳釗燮涉犯內亂、瀆職及殺人等案，北檢均認定缺乏犯罪證據而簽結。

高端疫苗 陳時中 國民黨

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