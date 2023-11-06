侯友宜成立越南後援會 侯二哥飛胡志明市催票

國民黨總統參選人侯友宜5日成立越南後援會，侯二哥侯明鋒、國民黨智庫執行長兼侯友宜競辦議題組召集人柯志恩、以及立委溫玉霞，都前往越南胡志明市，代表侯友宜向台商懇託。（圖：侯友宜競選辦公室提供）

國民黨 總統參選人侯友宜 昨日成立越南 後援會，侯二哥侯明鋒、國民黨智庫執行長兼侯友宜競辦議題組召集人柯志恩、以及國民黨立委溫玉霞，前往越南胡志明市，代表侯友宜向台商懇託。侯明鋒表示，侯友宜在新北市的政績有目共睹，每次民調都是第一名，選總統後受到攻擊，家人相當不捨，但大家不用擔心，公理正義絕對在我們這邊。

在全球海外台商KMT之友會總會長劉雙全、溫玉霞、和前國策顧問黃正勝發起下，一連四周在東南亞成立侯友宜後援會，舉辦造勢活動，號召海外台商明年返台投票。首場在越南胡志明市登場，來自越南、寮國、柬埔寨的台商近500人到場，大家身穿國旗T恤，展現力挺中華民國，力挺侯友宜的決心，場面相當熱鬧。

侯友宜雖然無法親自到場，但透過錄影向台商致意，也希望能聽大家的心聲和建議。上午還在高雄參加侯友宜南區醫事後援會成立的侯明鋒，下午搭機到胡志明市，當侯友宜的分身，全力拉票。侯明鋒說，侯友宜不怕抹黑，大家要有信心，只要國民黨團結，一定可以下架不公不義的民進黨。

劉雙全表示，侯友宜一生為中華民國人民打拚，頂著槍林彈雨勇往直前，在民進黨猖狂的時代，只有侯友宜可以治得了，大家要對勝利有信心，回台灣投票支持侯友宜。

柯志恩說，深刻感受到海外鄉親對家鄉的關心，大家都是愛之深責之切。明年選舉關乎兩岸和平，也是侯友宜責無旁貸的責任。溫玉霞表示，這幾年大家心裡非常鬱悶，缺疫苗、口罩、快篩和雞蛋，民進黨政府的缺失如何徹底挖出來，只有政黨輪替，讓侯友宜當選，讓國民黨贏得過半立委席次，中華民國才有救，民眾的生活才能和平安定。