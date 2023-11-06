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藍白聲量壓倒綠 賴清德提早打出「抗中牌」

記者侯俐安
民進黨總統參選人賴清德。(圖：賴清德競選辦公室提供)
民進黨總統參選人賴清德。(圖：賴清德競選辦公室提供)

「藍白合」轉折不斷，在藍白談出火藥味之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨天一句「不到最後關頭，請大家耐心等待」耐人尋味，再次吊盡選民胃口。藍白最後總統大選會如何搭配，目前還欠東風，但在雙方陣營蹉跎期間，藍軍基本盤已經歸隊。

另一方面，當「藍白合」成為今年選戰最重要話題，在議題聲量邊緣化民進黨總統參選人賴清德，也逼得民進黨修正戰略，提早打出「抗中牌」應對。

從10月上旬「黃金（黃珊珊、金溥聰）會」以來，「藍白合」劇情高潮迭起，每當看似破局，隔天就會出現轉圜。近兩周更密集，上周一政黨協商會議，朱侯皆排除全民調與民主初選，但朱侯柯密會後，柯仍堅持全民調；等侯說「火車過站不等人」，柯又說「沒有說一定要全民調，只要公開、公平、透明的規則」。

柯文哲「髮夾彎」屢製造聲量，也讓藍白合談判過程，幾度峰迴路轉；但雙方陣營卻已飄出火藥味，基層從失去耐心到憤怒，鷹派將矛頭指向黨主席朱立倫，擔心藍白合將賠上整個黨。

但藍白「好事多磨」，麻花捲民調分歧，侯上升、柯微跌，也連帶使賴清德民調下滑。

藍白合作有如「拖延戰術」。對外，兩陣營逼出綠營焦慮。近來不少綠營立委參選人發現，基層支持者十分關注「藍白會不會合」，也因此忽略賴清德提出的政見。一個月來，賴清德有如被消音，昨天賴喊出「九成台灣人要下架共產黨」，被視為提早打抗中牌。

對內，藍營基層坐立難安，也催出基本盤。侯友宜五場造勢人氣攀升，前天侯友宜、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜、台北市長蔣萬安在北市府前合體，現場約有3萬人，展開藍軍大團結，15位執政縣市長也發表連署，表達支持黨中央整合方案，展現民眾黨缺乏的組織能力。

一場藍白合本土劇，侯朱柯三名導演讓雙方政見、區域立委合作就位，支持者歸隊，各自利益極大化，更令共同對手民調下滑。柯文哲曾以身為急重症醫師為例說，很習慣在最後30秒做決定。結局將在11月20日正副總統登記前夕揭曉，最後一幕會是喜劇或悲劇，選民恐怕還要再等等。

民調 賴清德 柯文哲

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