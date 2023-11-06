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侯友宜：15縣市長反映民意 朱立倫：改革不能靠超級大總統

記者卜敏正、賴香珊／台北6日電
國民黨總統參選人侯友宜（前右）5日出席高市南區醫事團體挺侯後援會。(記者劉學聖／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（前右）5日出席高市南區醫事團體挺侯後援會。(記者劉學聖／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲指國民黨所提「藍白合」新方案，無論日本或德國模式都會輸，質疑為何不用台灣模式比民調。國民黨總統參選人侯友宜昨天說，政黨輪替是人民最大期待，國民黨願意拿出最大的誠意和善意，結合志同道合的朋友一起往前邁進。

侯友宜昨到高雄參加南區醫事團體侯援會成立大會，媒體追問他近日是否還會與柯文哲會面協商？侯友宜說，目前還在政黨協商中，前天藍營15個縣市首長很清楚反映人民的聲音，共同連署表達支持黨中央整合方案，他還是希望在志同道合的路上、大家一起參與。

國民黨昨下午在南投縣舉行「總統參選人侯友宜暨立委選舉聯合競選總部成立大會」，包括朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、南投縣長許淑華、前縣長林明溱均出席為侯友宜及南投立委參選人馬文君、游顥、孔文吉等四人站台助選。

朱立倫致詞指出，若要全民調，國民黨提出的德國方式就是全民調，且重視團隊精神共治群體力量。政治要改革，台灣不能只靠一個超級大總統，不能只靠一人，而是要靠團隊，因此除了個人民調、黨派團隊民調各占一半，這樣才合理，不需要誰讓誰幾趴，就能知道民眾選哪個團隊。

民調 國民黨 侯友宜

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