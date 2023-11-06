柯文哲：不到最後關頭 大家耐心等「台灣是充滿驚奇的島嶼」

民眾黨總統參選人柯文哲（中）5日參加高雄競總成立大會。(記者劉學聖／攝影)

藍白總統大選整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲 昨天在高雄表示，「（藍白合）大部分都OK，只剩下總統這一局」。柯文哲說，「順其自然，能整合就整合，不能整合就各自努力」，他表示不到最後關頭，請大家耐心等待，「台灣是個充滿驚奇的島嶼。」

柯文哲昨天中午與國民黨 主席朱立倫通電話，柯表示對方說「下午資料再給你，你考慮個一、兩天」；柯說，「不能說送資料給你，你就是同意」，但他可以理解，每個人都是爭取對自己最有利的說法。

柯文哲昨天參加高雄競總成立大會，現場湧入約3000名支持者，在支持者簇擁下，柯進場時走了8分鐘才上舞台。柯文哲談共融社會與國家治理，強調制度比個人更重要，期許台灣從總統制走向內閣制。

對於藍白合，柯說，每個政黨本就有權利尋求最有利的方式，他很清楚一個成立四年的政黨無法與成立百年的政黨相比，台灣有這麼多中間選民想擺脫藍綠，怎麼形成最有勝算的組合，看民調就知道，但國民黨還是放不下這個，「我覺得有時候就順其自然，能整合就整合，不能整合就各自努力。」

柯文哲說，兩黨的政策綱領很多都相同，他與朱立倫討論過，「區域立委不可能100%，有些地方還是會衝突到」，將來立法院的選舉不管誰贏，聯合內閣的合作都沒有問題；最後只剩下總統選舉，「也不見得每樣都要100%合作」。

柯文哲表示，這場選舉中，政黨領袖可以坐下來談，已是台灣歷史的第一次了，是好的開始。「人活在世界上，不要只想要100分，70、80分一步一步慢慢來，讓台灣往前進就好」。

關於藍白合，柯文哲說，「大部分都OK，只剩下總統這一局」，台灣百姓不太習慣，但像他們做急重症外科的，「還有3、40天，太久了，台灣是個充滿驚奇的島嶼。」

媒體追問，有考慮與郭台銘合作？柯文哲說，「這句話有語病」，本來就試圖要與所有人合作，郭董不管再怎麼樣，民調還是有7%到10%，這表示郭有死忠的支持者，就要想辦法團結一些可團結的力量。

高雄立委第一選區民眾黨提名曾尹儷，國民黨未提名，柯說，這也是國民黨的善意，如果國民黨有機會贏，當然就拚，如果覺得選情艱困而給民眾黨機會，也是很好。柯舉美國國務卿布林肯談到中美的對抗局勢時提出的原則，他認為很有道理，「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」，不要做到可以合作時還在對抗。

●賴：9成民意反上架共產黨

民進黨 總統參選人賴清德昨天表示，真正的主流民意，從來不是藍或白，藍白陣營宣稱有六成的民眾要下架民進黨，而真正主流民意是九成的台灣人民，反對上架共產黨。他指出，台灣這條船已航行在正確路上，這段時間民進黨不斷提出國政藍圖，希望國家可以更好，但藍白還在岸上吵著誰要當船長，不管藍或白都不是台灣主流，藍白陣營考量的是權位分配，人民不會支持。