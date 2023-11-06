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藍選將拆違建農舍 喊話賴清德處理萬里老家「別漏氣」

記者邱瑞杰、黃寅、陳秋雲、郭政芬、丘采薇、葉德正／台北6日電
新北市立委參選人廖先翔和父親廖正良，5日拆除廖家在山上的違建（圖）；廖先翔並喊話民進黨總統參選人賴清德「不要比我漏氣」。（記者邱瑞杰／攝影）
新北市立委參選人廖先翔和父親廖正良，5日拆除廖家在山上的違建（圖）；廖先翔並喊話民進黨總統參選人賴清德「不要比我漏氣」。（記者邱瑞杰／攝影）

新北市立委第12選區國民黨參選人廖先翔的父親廖正良被控在農牧、林業用地上蓋農舍，綠營猛攻廖家是「汐止土霸王」。廖家考量申請合法化耗費時日，昨天雇工搭設鷹架，將把整棟拆除，不讓房子成為對手的「提款機」。

來源：聯合新聞網

廖先翔並喊話也有違建爭議的民進黨總統參選人賴清德「不要比我漏氣」，賴清德昨回應，再多魚目混珠的話語，也沒有辦法改變一個事實，就是一間修建過的礦工工寮，跟利用特權違法侵占國有土地所興建的龐大豪宅完全不一樣。

來源：聯合新聞網

賴清德前天稱他家的違建和廖先翔、顏寬恒家的違建不一樣，顏寬恒昨回嗆，民進黨的雙標聞名全台，「他們的違章和別人不一樣、收賄收的不一樣、詐騙集團騙的不一樣」，就連護航高端弊案都可以說是支持本土產業，所有腐敗事跡校正回歸之後，都成為善事一樁，賴清德和民進黨可以繼續硬拗，台灣人民眼睛很雪亮。

賴清德位於新北萬里的老家被爆料是違建，日前還爆出沒有稅籍、繳稅紀錄。（本報資料照...
賴清德位於新北萬里的老家被爆料是違建，日前還爆出沒有稅籍、繳稅紀錄。（本報資料照片）

賴清德前天哽咽說，他出生新北萬里礦區，父親因礦坑意外過世，由母親扛起家中重擔，每當颱風過後還要去把被吹飛的屋頂撿回，這和廖先翔的違建不一樣；廖先翔與父親廖正良是占用百坪國有地，與顏寬恒家族一樣。賴談到童年成長在貧困環境，老家是「破洞的工寮」，礦工的家在幾十年前都是礦主所有，年久失修會漏雨，不得不修建。

但民眾黨總統參選人柯文哲妻子陳佩琪昨受訪表示，那個年代很多人都是窮過來的，生活都很不好，「貧窮應該跟違建沒什麼關係啦」，法律怎麼規定就怎麼做才對。

賴清德昨天再強調，他家的房子跟礦區內的每一間房子都一樣，都有年久失修的修建必要，未來應該要怎麼處理，就尊重主管機關的決定，該怎麼做就怎麼做。他說，這間房子沒有特權，也不希望被當作特例來看待，更希望新北市府能就瑞芳、萬里等其他礦區，所有礦工所居住的住宅一併處理。

廖正良約20年前開始在汐止區東山路山上老家土地興建農舍。新北市政府日前會勘後，認定建物位在山坡地保育區農牧、林業用地，建物有部分用地未作農業使用，違反區域計畫法，30日內不改善將開罰6萬元台幣（約1869美元）。廖先翔表示，昨已請廠商搭設鷹架，鷹架搭好後，會用最快速度拆屋。

對於賴清德老家查無房屋稅稅籍資料，新北市財政局長陳榮貴表示，市府根據最新資料，已寄單追繳該戶過去五年地價稅，當初有請屋主也就是賴清德的兒子提出繳納房屋稅的證明，目前尚未收到。

另目前房屋是否有做礦業使用，新北市府也再請經濟部礦務中心回覆，希望能盡速取得回應以便後續處理。

賴清德 民進黨 詐騙集團

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