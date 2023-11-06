我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

黑白集／工寮變樓房 時光隧道裡的賴清德何時走出來？

黑白集
賴清德位於新北萬里的老家被爆料是違建，還爆出沒有繳稅紀錄。（本報資料照片）
賴清德位於新北萬里的老家被爆料是違建，還爆出沒有繳稅紀錄。（本報資料照片）

賴清德新北競總成立，他談到萬里老家的違建爭議，兩度哽咽。他說老家工寮很簡陋，颱風颳走屋頂還得去撿回來，大家不能用國民黨的違建來定義他家的情況。這回，賴清德終於承認老家是違建了；那他要不要去補辦一下登記，也把從未繳過的房地稅交清？

那工寮人們是沒見過，大家看到的，就是長得頭好壯壯的兩層樓透天厝。但一提到這違建，賴清德和民進黨馬上跳進時光隧道，開始訴說當時辛苦的黑臉礦工和他失怙的童年，彷彿一回到從前，就能使「工寮變樓房」的爭議變正當。

「時光隧道術」是民進黨愛用的政治伎倆。公元兩千年迄今，民進黨已執政15年半，但他們仍經常用時光隧道術假扮成過去在野的模樣，依舊受到迫害，如果有錯都是歷史不公積累所致。所以，賴清德老家從工寮變樓房，60年來未繳一毛稅，但錯仍在國民黨，而不在副總統。

這種邏輯聽久了會膩，也難怪網友譏諷：「原來礦工會世襲啊！」提到老家，賴清德立馬變回礦工之子；被指違建，即辯稱60年前就有門牌；談到繳稅，推沒收到稅單；挨批違法，便稱跟國民黨不同。賴清德從政也快30年了，就不能老實認錯並抽空去把稅繳清嗎？也不過才區區8萬元台幣！

時光隧道裡的工寮也就罷了，時光隧道裡的賴清德，何時走出來？

賴清德 國民黨 民進黨

上一則

台灣腦庫揭牌 解腦部疾病之謎將造福其他病人

下一則

黃埔百年／張自忠將軍後人 張慶成：抗戰精神不可忘

延伸閱讀

賴清德：我當總統 兩岸發生戰爭機率最低

賴清德：我當總統 兩岸發生戰爭機率最低
蔡英文：藍白合不如全民合 賴清德：組清廉政府 贏回人民信任

蔡英文：藍白合不如全民合 賴清德：組清廉政府 贏回人民信任
日學者：若賴清德選前民調低於35% 棄保恐能成

日學者：若賴清德選前民調低於35% 棄保恐能成
美不信任中國紅色供應鏈 賴清德: 台各行各業更有機會

美不信任中國紅色供應鏈 賴清德: 台各行各業更有機會

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光