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徐春鶯曾歌頌毛澤東 傳被移出民眾黨安全名單

記者林縉明／台北5日電
陸配徐春鶯據傳已被移出民眾黨不分區安全名單。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談交流。(取材自民革上海市委官方微博)
陸配徐春鶯據傳已被移出民眾黨不分區安全名單。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談交流。(取材自民革上海市委官方微博)

民眾黨傳出擬納入陸配徐春鶯進入不分區立委名單，徐遭質疑曾任中國大陸國家幹部．前天又流出徐打扮成紅衛兵歌頌毛澤東的影片。徐春鶯昨天透過聲明表示，大家慶祝兒童節一起唱歌竟被抹紅，難道認同台灣就不能有兒時回憶嗎？

針對外界近日來的質疑，徐春鶯今將出面召開記者會說明。民眾黨總統參選人柯文哲昨天說：「每個人要為自己辯護。」

徐春鶯爭議延燒，前天網路流傳一段影片，徐配戴紅領巾打扮成紅衛兵，與一群陸配高唱我愛北京天安門歌頌毛澤東，引發議論。

徐春鶯指出，該張照片是在2018年6月1日拍攝，因為有上海同鄉姐妹返回台北，20多位上海姐妹就相約聚餐話家常，地點在台北的餐廳、並非外傳的桃園。

徐春鶯說，當天正逢大陸的兒童節，有姐妹就帶來網購的紅領巾，大家就戴上紅領巾唱兒歌，所唱的兒歌是過去讀小學時，大家都琅琅上口的時代歌曲，這只是大家慶祝兒童節喚起兒時的回憶，居然就被抹紅有政治意味。

至於戴紅領巾被解讀是扮演紅衛兵，徐春鶯說，這是無知的惡意解讀，戴紅領巾並不是紅衛兵的標誌，大陸的小學生至今都還會戴著紅領巾，難道所有大陸的學生現在天天都在扮紅衛兵？

外傳徐春鶯原本在民眾黨不分區立委安全名單內，近期因爭議連環爆，目前不在首波安全名單內。

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊前晚接受網路節目專訪表示，不分區名單尚未定案，且法律規定陸配入籍十年就能參選，不知道在吵什麼。

柯文哲 北京 天安門

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