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郭台銘自稱政界高年級實習生 喊話重新打造國家

台灣新聞組／台北5日電
鴻海創辦人郭台銘已遞交總統選舉連署書。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘已遞交總統選舉連署書。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘遞交總統選舉連署書後，仍持續低調，僅在臉書發文說他是政治界的「高年級實習生」，將攜手支持者重新打造國家。

爭取獨立參選總統、副總統資格，郭台銘與副手賴佩霞稱送交103萬6778份連署書，中選會將在14日前公告結果，並於20日至24日受理申請登記為候選人。

不過，自鴻海集團旗下富士康爆出遭中國政府調查以來，郭台銘鮮少露面受訪，今天同樣未安排公開行程。

郭台銘昨天在臉書發文表示，他有些心底話想向支持者說，他在連署期間透過信件、圖畫及握手後的一句「加油」，感受到了巨大的民意。民意渴望公平正義、象徵民心求變，彰顯和平、繁榮、清廉、創新的理想與價值。

他說，關於政治，他可能是個「高年級實習生」，但比起檯面上那些一再提出相同論述的熟面孔，他十分清楚政治就是服務眾人，知道政治人物應當為人民做事，而不是為了黨意或是一己之私。

郭台銘指出，至少有上百萬民眾有感於國家面臨的危機，渴望打造一個更具願景的社會，這些人傳遞給他的加油與打氣他都收到了，他將與百萬民意齊心協力，攜手重新打造自己的國家。

郭台銘 臉書 鴻海

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