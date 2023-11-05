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藍白合僵局／管中閔：退步也能向前 連勝文：沒理由放棄合

台灣新聞組／台北5日電
國民黨副主席連勝文。（本報資料照片）
國民黨副主席連勝文。（本報資料照片）

國民黨與民眾黨為了明年總統大選合不合作陷入僵局，引發藍營人士焦急。台灣大學前校長管中閔昨疑似對藍白合發聲，在臉書上寫道「若是有心為家園，退步也就能向前」。國民黨副主席連勝文昨表示，國民黨裡無人比他跟民眾黨總統參選人柯文哲有更多恩怨，連他都能放下促成雙方合作，國民黨沒理由放棄，合在一起一定贏。

本報系聯合報報導，關於國民黨主席朱立倫提日本、德國模式兩方案，遭柯文哲拒絕。連勝文說，他覺得朱立倫提出的德國模式滿符合現實，比較能夠反映台灣總統大選真實的現況，應該當作模擬考，模擬考就是盡量跟大選真實的狀況一致，這種民調做起來比較能夠符合科學。

關於藍白明顯談不攏，是否還要繼續。連勝文表示，在國民黨裡面，沒有人比他跟柯文哲有更多的個人恩怨，如果連他都能夠放下個人心中的恩怨仇恨，願意促成雙方的合作，國民黨沒有理由放棄這樣的機會，畢竟合在一起一定贏，既然有一定贏的方法，沒有理由放棄。

另據中國時報報導，距離明年總統大選只剩下兩個月，眼看「藍白合」恐怕破局，不少支持者憂心「下架民進黨」淪為空談。管中閔昨在臉書喊話「若是有心為家園，退步也就能向前」，雖然沒有指名道姓，但不少網友一看就知道管在說什麼，紛紛留言「管爺發聲令人感慨」、「賴清德當初都能忍辱負重，我們為什麼做不到？因為要執政的決心不夠，只在意一己私利」、「國民黨在野八年了，仍學不會教訓」。

「藍白合」陷入僵局，台灣大學前校長管中閔在臉書PO文「若是有心為家園，退步也就能...
「藍白合」陷入僵局，台灣大學前校長管中閔在臉書PO文「若是有心為家園，退步也就能向前」，引起網友熱議。（本報資料照片）

國民黨 連勝文 柯文哲

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