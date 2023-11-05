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侯：明年選學習「蔣經國精神」的人 馬：民進黨「做得這麼爛不容易」

記者屈彥辰／台北5日電
國民黨4日在台北市舉行「國民黨總統參選人侯友宜暨立委選舉台北誓師大會」，侯友宜致詞提到故總統蔣經國，表示明年投票日是經國先生逝世紀念日，要選一位向經國先生精神學習的人。（記者屈彥辰／攝影）
國民黨4日在台北市舉行「國民黨總統參選人侯友宜暨立委選舉台北誓師大會」，侯友宜致詞提到故總統蔣經國，表示明年投票日是經國先生逝世紀念日，要選一位向經國先生精神學習的人。（記者屈彥辰／攝影）

國民黨昨天在台北市舉行「國民黨總統參選人侯友宜暨立委選舉台北誓師大會」，根據國民黨台北市黨部說法，現場超過5萬人與會，前總統馬英九也出席力挺。侯友宜致詞提到故總統蔣經國，表示明年投票日是經國先生逝世紀念日，要選一位向經國先生精神學習的人，用務實穩健度過危難，他也將用他的生命守護台灣。

侯友宜在誓師大會上先稱讚台北市長蔣萬安有理想抱負，選舉期間雙北經常合作，蔣當選後，串起北北基桃宜甚至是北部八縣市，一通電話很多問題解決。侯說，台灣很小，不應該分你我是什麼顏色，中央政府不要忘了台灣人民都是人民，「不是你的顏色才是你的人民」。

侯友宜再提到，明年1月13日投票是決定中華民國存亡關鍵，也是台灣命運最重要的時刻，當天是蔣經國逝世紀念日，蔣經國是他非常景仰感恩的人，在蔣經國擔任救國團團長時，他拿過十大傑出青年。侯說，蔣經國務實、穩健、不講空話，是為台灣付出的先驅者，沒有蔣經國就沒有中華民國的今天。明年1月13日記得選一個務實穩健，向蔣經國精神學習的人。

馬英九則表示，民進黨執政七年多不像話，不論是國防、外交、經濟等各方面都在倒退。馬說，想到能源問題，實在很難想像，一個政府可以爛到這種地步也不容易，應該趕快下架。

馬英九說，民進黨在野時有模有樣，執政就倒行逆施，民進黨立委趙天麟爆出婚外情，某鄭姓大老爆出約會婚外情人的照片，可見民進黨的敗壞，是桃花朵朵開，民進黨根本是桃花黨。

蔣經國 民進黨 侯友宜

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