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蔡英文：藍白合不如全民合 賴清德：組清廉政府 贏回人民信任

台灣新聞組／台北5日電
民進黨總統參選人賴清德（前左二）新北市競選總部4日在板橋成立，蔡英文總統（前左三）、行政院前院長蘇貞昌（前左四）、立法院院長游錫堃（前左五）等人站台力挺。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨總統參選人賴清德（前左二）新北市競選總部4日在板橋成立，蔡英文總統（前左三）、行政院前院長蘇貞昌（前左四）、立法院院長游錫堃（前左五）等人站台力挺。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨總統參選人賴清德新北市、台南市競選總部昨天成立，蔡英文總統出席新北場致詞表示，世界要上架台灣，但對手卻要下架民進黨，她批評，「藍白合」只是利益結合，「藍白合」不如「全民合」，全民繼續走對的路，一起為台灣打拚，讓民進黨繼續執政。

針對藍白提出聯合政府主張，賴清德也說，若沒有任何政黨過半，才不得不採取聯合政府，在歐洲、或其他國家，還沒有看過在競選過程，就提出聯合政府的。

賴清德表示，在野黨批評民進黨一黨獨大，但那是在專制獨裁年代，只有一個政黨才叫一黨獨大，民主時代，民進黨取得人民支持國會過半，是符合民主政治、政黨政治精神。

針對藍白合爭議，蔡英文表示，政黨是為了人民、為了國家一起合作，不是為了利益，但對手沒有清楚的治國理念，沒有告訴人民他們要上架什麼，只想抹滅進步的成果。因此明年大選，大家一起打拚，讓民進黨繼續執政，繼續點亮民主台灣。

賴清德昨也在「本命區」台南舉辦造勢大會，據主辦方稱，現場湧入超過2萬人潮，賴清德大進場時面對支持者爭相握手，幾乎讓他寸步難行，他在致詞時表示，這是歷史性的一刻，大家都是大選歷史的見證者，他呼籲「明年投票總統得票率破台南歷史的紀錄，六席立委全壘打，政黨票支持民進黨」。

賴清德表示，當選總統後第一要用人唯才，如同民進黨提名區域與不分區立委，秉持大聯盟精神，採跨黨派、跨領域、跨世代原則，也會發揮民進黨清廉勤政的創黨精神，組織公開透明的清廉政府，贏回人民的信任，更強調會秉持和平理念處理兩岸關係。

由於近日網路盛傳「賴清德沒醫師臨床經驗，甚至沒執照」，賴清德駁斥說，他1986年進成大醫學院，畢業後接受完整醫師養成，有醫師執照與內科、腎臟等專科證照，也開過門診，因受已故宜蘭前縣長陳定南感動才踏入政界。

民進黨 賴清德 蔡英文

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