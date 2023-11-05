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新聞眼／放不下政黨私心 藍白合變藍白戰

記者 陳洛薇

「藍白合」談判陷入僵局，藍軍主帥侯友宜說「火車不等人」，國民黨主席朱立倫稱「火車根本還未到站」，倒是白軍主帥柯文哲昨天先坐上了火車，還說「人生如單行道，沒有辦法回頭，只能堅持理想，並且不斷往前。」藍白漸行漸遠，雙方陣營砲口相向，距離下架民進黨的目標，也愈來愈遙遠，希望政黨輪替的民意，已經從期待轉為失望，由焦慮轉為憤怒，對於政黨輪替的目標感到愈來愈絕望。

政治上沒有永久的敵人，也沒有永久的朋友，為了共同理念可以合作，為了不同利益也可以拆夥。過去柯文哲和民進黨合作，讓自己坐上台北市長大位，現在轉頭與國民黨談合作，但他才抱怨國民黨對他下最後通牒、拒絕「被綁架」，隔一天就自己先坐上了火車，說底線就是這樣不回頭，要國民黨自己看著辦。

朱立倫、侯友宜昨天怨柯文哲才答應就變卦，國民黨更開啟戰線，聯合藍營15縣市長對柯喊話「別再拖」，雙方協商近月無成果，「藍白合」從「藍白拖」演變成「藍白戰」，一次比一次劍拔弩張。

回顧10月中上旬藍白「黃金會」，藍白有共同目標是推動兩岸和平、實現政黨輪替，也有共同理念要組成聯合內閣，雙方最初都說要以最大善意找出合作方法，回應廣大多數民意。侯友宜說過，兩岸和平、台海避戰是他參選總統最重要的目標；柯文哲曾訂下四大目標，依序是兩岸和平、總統勝選、下架民進黨、壯大民眾黨，兩岸和平優先於總統勝選。藍白既然都要推動兩岸和平，但若自己人都無法攜手合作，又奢談能讓兵凶戰危的兩岸關係回復和平？

「藍白合」缺一把鑰匙，來打開機會之門，這把鑰匙就是要找回合作的初心，回到共同理念的討論，放下政黨利益，心中有人民，才能贏得民心。「藍白合」是把在野分散力量凝聚起來，而不是畫個圈圈比賽角力，看誰先把誰擠出圈外，只想一較高下，為私心忘了初心，合作勢必走到破局，最後奉送民進黨繼續執政，藍白都對不起人民。

國民黨 柯文哲 民進黨

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