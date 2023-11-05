藍白合僵局／藍15縣市長：走自己的路 柯：我沒那麼笨

藍白合卡關，圖為國民黨主席朱立倫（左）和民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

藍白合政黨協商持續僵持，國民黨 昨加強力道，由國民黨總統參選人侯友宜在內的藍營15名執政縣市長發表連署，除表達支持黨中央整合方案的立場外，並強調「已經全面啟動就戰鬥位置，大家會堅定地走自己的路」。民眾黨總統參選人柯文哲 昨則表示，國民黨提出的兩種投票方式他「都會輸」，為何不用「台灣模式」比民調 ？並批「國民黨還是宮廷政治」，台灣需要新政治文化。

國民黨中央前天提出藍白合新方案，侯柯或柯侯的對比式民調占50%，另外的50%有兩種方案，一個是參照日本自民黨總裁選舉、民調加入立委小雞無記名投票，一個是參照德國國會選舉採用的聯立制計算政黨支持比例。

國民黨主席朱立倫昨天說，他於2日與民眾黨主席柯文哲提出日本、德國模式，柯文哲很支持日本模式，但原本答應或支持的事情為什麼變了，相信又受到主戰派影響、希望直接拚到底，國民黨也可如此，但只思考自己，最後得利的是民進黨。

侯友宜說，他也能夠接受日本方案，大家達成協議，那三人就可以一起見面。至於是否接受柯文哲提出的讓分全民調，侯說，上次與柯文哲、朱立倫見面時，有共識不要再回到原點。

國民黨總統參選人侯友宜（右二）4日在黨主席朱立倫（右一）陪同下，為黨籍立委參選人站台助選，受到支持者熱烈歡迎。（記者潘俊宏／攝影）

對於國民黨提出的日本模式，柯文哲昨天在屏東廟口開講時表示，國民黨提名立委參選人69名，民眾黨11名，這樣合起來投票太奇怪，還沒投就知道結果了，「我雖然人老實，但沒那麼笨，內心圈圈叉叉，你把恁爸（閩南語，你老子我）當瘋子嗎？」

柯文哲說，自己很清楚「不管什麼模式都會輸」，不論藍綠，在總統、立委等初選都比民調，為何不用「台灣模式」。

柯文哲會後被民眾問及「只有『藍白合』這條路能走嗎？」他表示，「理論上應該要合作把民進黨換下來，但台灣現階段需要是新政治文化，而國民黨還是宮廷政治」。

民眾黨總統參選人柯文哲4日到屏東東隆宮參訪。（記者劉學聖／攝影）

朱立倫表示，兩個方案模式是智庫、參考國外經驗提出，本來大家都滿心樂觀期待，看到這樣的結果被澆了一盆冷水，有失望也有憤怒，但還是期待可以做最後的努力。

藍營執政縣市首長發布「全力堅定支持國民黨中央對於藍白合的具體方案」連署，強調堅定支持朱立倫主席提出的兩個方案，並提到希望在下架民進黨的選戰中，柯文哲加入一起同行。