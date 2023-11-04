我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

藍營考量：防以小博大 政黨實力必須納入

記者陳洛薇／台北4日電
國民黨總統參選人侯友宜3日到台中潭子區拜票，受到熱烈歡迎。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜3日到台中潭子區拜票，受到熱烈歡迎。（記者黃仲裕／攝影）

藍白合持續卡關近一個月，藍營陸續提出開放式民主初選、民主初選加全民調各占50%的折衷方案，都遭白營拒絕，進入政黨協商後，國民黨主席朱立倫再提方案，主張由小雞投票決定「最強母雞」再加上民調各半，但無論方案如何變換，唯一不變的原則就是，藍軍政黨實力必須納入比較，而柯文哲也始終堅持對己有利的全民調。

藍白協商以來，藍營提出的所有方案都被柯打槍，藍營人士說，公平、公正都是柯在講，就是要全民調決勝負。可是民調誤差很大，以去年台北市長選舉為例，選前民調黃珊珊不是第一就是第二，最後票開出來卻是第三，還輸陳時中，這就是政黨實力的展現，光以民調判斷輸贏，很容易失準。

藍營人士指出，柯昨提所謂「退讓」方案，稱民調結果差距誤差範圍內，無論輸贏都願當副手。

不過，以民調樣本數擴大到3000份，誤差範圍只有2個百分點，全民調的手機民調，因年輕族群受訪人數不足必須乘以數學加權以符合實際人口比例，柯支持度就因此被過度放大而失真。柯在手機民調就占盡優勢，贏的幅度一定超過誤差範圍。這就是柯一直堅持全民調及全手機民調或50%手機民調的原因。

藍營人士說，只以民調定輸贏，對於想以小博大的柯文哲而言，風險雖有，但贏了賺更大，當然他會堅持對自己最有利的方案。

此外，柯提出由「柯對賴」和由「侯對賴」民調單獨對比，這樣就不是同意在同一張選票上的大前提，柯始終就是沒有要跟侯搭配參選，甚至連諸多瞧不起侯友宜的話不尊重的話都說出口，讓藍軍憤怒認為不必再委曲求全。

藍白協商過程中，藍營提出的所有方案都被柯打槍，也讓藍營警覺，柯想以拖待變，就這樣拖著藍營談判，把時間拖到最後來不及，只能妥協用全民調，柯無本生意穩賺不賠，還說藍營方案對侯是包贏，但柯堅持全民調也是包贏。

藍營人士表示，柯文哲高喊要打破密室分贓政治，但柯與朱侯三人「景美夜談」也是柯事先同意的，難道在會議中柯侯朱有分贓嗎？柯說要防止腐敗、官商勾結，但如果政黨無法輪替，怎麼做得到？藍營底限就是「藍白合」不是淘汰賽，一定要在同一張選票上，要組聯隊，否則就不用談。

民調 柯文哲 陳時中

上一則

觀光業挺侯友宜 台赴陸禁團令大轉彎

下一則

白營盤算：堅持全民調 部分退讓已是底線

延伸閱讀

柯文哲：藍白合已說出想法 接下來看國民黨回應

柯文哲：藍白合已說出想法 接下來看國民黨回應
日學者小笠原預測在野策略 指「柯郭配」可能性機會渺茫

日學者小笠原預測在野策略 指「柯郭配」可能性機會渺茫
給國民黨時間壓力？黃珊珊曝柯文哲下周要跟副手拍照

給國民黨時間壓力？黃珊珊曝柯文哲下周要跟副手拍照
短評╱侯友宜月台張望 上不上車在柯文哲一念間

短評╱侯友宜月台張望 上不上車在柯文哲一念間

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險