藍營考量：防以小博大 政黨實力必須納入

國民黨總統參選人侯友宜3日到台中潭子區拜票，受到熱烈歡迎。（記者黃仲裕／攝影）

藍白合持續卡關近一個月，藍營陸續提出開放式民主初選、民主初選加全民調 各占50%的折衷方案，都遭白營拒絕，進入政黨協商後，國民黨主席朱立倫再提方案，主張由小雞投票決定「最強母雞」再加上民調各半，但無論方案如何變換，唯一不變的原則就是，藍軍政黨實力必須納入比較，而柯文哲 也始終堅持對己有利的全民調。

藍白協商以來，藍營提出的所有方案都被柯打槍，藍營人士說，公平、公正都是柯在講，就是要全民調決勝負。可是民調誤差很大，以去年台北市長選舉為例，選前民調黃珊珊不是第一就是第二，最後票開出來卻是第三，還輸陳時中 ，這就是政黨實力的展現，光以民調判斷輸贏，很容易失準。

藍營人士指出，柯昨提所謂「退讓」方案，稱民調結果差距誤差範圍內，無論輸贏都願當副手。

不過，以民調樣本數擴大到3000份，誤差範圍只有2個百分點，全民調的手機民調，因年輕族群受訪人數不足必須乘以數學加權以符合實際人口比例，柯支持度就因此被過度放大而失真。柯在手機民調就占盡優勢，贏的幅度一定超過誤差範圍。這就是柯一直堅持全民調及全手機民調或50%手機民調的原因。

藍營人士說，只以民調定輸贏，對於想以小博大的柯文哲而言，風險雖有，但贏了賺更大，當然他會堅持對自己最有利的方案。

此外，柯提出由「柯對賴」和由「侯對賴」民調單獨對比，這樣就不是同意在同一張選票上的大前提，柯始終就是沒有要跟侯搭配參選，甚至連諸多瞧不起侯友宜的話不尊重的話都說出口，讓藍軍憤怒認為不必再委曲求全。

藍白協商過程中，藍營提出的所有方案都被柯打槍，也讓藍營警覺，柯想以拖待變，就這樣拖著藍營談判，把時間拖到最後來不及，只能妥協用全民調，柯無本生意穩賺不賠，還說藍營方案對侯是包贏，但柯堅持全民調也是包贏。

藍營人士表示，柯文哲高喊要打破密室分贓政治，但柯與朱侯三人「景美夜談」也是柯事先同意的，難道在會議中柯侯朱有分贓嗎？柯說要防止腐敗、官商勾結，但如果政黨無法輪替，怎麼做得到？藍營底限就是「藍白合」不是淘汰賽，一定要在同一張選票上，要組聯隊，否則就不用談。