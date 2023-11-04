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白營盤算：堅持全民調 部分退讓已是底線

記者林縉明／台北4日電
民眾黨總統參選人柯文哲（右）3日到花蓮重慶市場拜票，走遍各攤與攤商握手打招呼。（記者王燕華／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（右）3日到花蓮重慶市場拜票，走遍各攤與攤商握手打招呼。（記者王燕華／攝影）

藍白合卡關，國民黨提出整合新方案，民眾黨總統參選人柯文哲昨天上午進行幕僚會議沙盤推演，過程中主戰派一度反對柯文哲退讓，認為連在誤差範圍內都認輸，風險過大，柯競選總幹事黃珊珊甚至認為不必再跟藍談，但柯還是希望藍白合能繼續談下去，最終決定在「比民調」基礎下，做出部分退讓。

針對在野如何產生最強總統人選，政黨協商之前，柯文哲陣營主張全民調，侯友宜陣營則提出開放式初選，雙方僵持不下，藍白進入政黨協商，國民黨提出新方案，參考日本與德國選舉模式，其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。

柯文哲昨天雖然赴花蓮跑行程，一早透過視訊方式跟核心幕僚進行線上會議討論對策，與會成員一致認為國民黨所提方案不可行，最公平、公正的方法還是全民調，在國民黨提不出更好方法情況下，最可行的方法還是從民調著手，有人拋出「民調誤差範圍內也算輸，輸的一方願意當副手」的方案。

此方案一出，隨即有主戰派人士表達反對，認為這樣退讓風險太大，畢竟近期侯友宜民調支持度有上升趨勢，柯文哲並非有把握一定能贏過侯，如果藍營全力動員去衝高民調，柯文哲可能會被自己提出的方法做掉，對柯而言太委屈，極力反對這個方案。

不過，據了解，柯文哲還是希望能夠有機會促成藍白合，以達成政黨輪替為目標，決議再做出退讓，拍板只要民調結果在誤差，不論勝負，柯都算輸，願意退讓擔任副手，展現在野整合的誠意。

民眾黨人士透露，這次方案可以說是民眾黨的底線，已經沒有繼續退讓的空間，如果國民黨不接受的話，那就沒得談，以後藍白就各選各的，兄弟登山各自努力。

黃珊珊昨晚接受「館長」陳之漢網路節目直播專訪表示，這就是民眾黨最後的方案，無法再調整，因為柯文哲下周安排要跟副總統人選拍照，現在到底要不要拍。

陳之漢追問，能否先透露柯文哲副手人選的性別，黃珊珊賣關子說，她目前也不知道是誰，畢竟選總統這麼大的事情，不可能要別人參選就參選，相關人選徵詢都有在做，反正20日一定會知道人選。

柯文哲 民調 國民黨

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