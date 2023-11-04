朱立倫提新方案 柯文哲打槍堅持全民調：誤差內贏了我也讓

國民黨主席朱立倫3日表示，「火車根本還沒到站」。（記者林俊良／攝影）

藍白合政黨協商持續卡關，國民黨 主席朱立倫向民眾黨主席暨總統參選人柯文哲 提出兩個新方案，但柯文哲堅持全民調 ，若民調結果差距在誤差範圍內，無論輸贏都願意當副手，「就算贏了我也讓」。朱表示，國民黨提出的組合式民調，不論「柯侯配」或「侯柯配」對上「賴蕭配」都會贏，但差距呈麻花狀，統計上誤差是沒意義的，當然就要調查團隊、政黨實力，呼籲柯「不要再走回原點」。

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，藍白合作是六成民意最大期待，雖然政黨協商過程時間緊迫，但一定會拿出最好的方式攜手合作，不辜負人民期待。另傳出副手考慮韓國瑜？侯說，謝謝大家好意，目前專注政黨協商中。

為了促成「藍白合」，朱立倫提出兩方案，方案一是參照日本自民黨總裁的選舉方式，以「侯柯vs.賴蕭」或「柯侯vs.賴蕭」民調占比二分之一加權，再加上國民黨、民眾黨及其他黨友、約85到86位立委參選人「無記名秘密投票」，占比二分之一加權，讓小雞選出「最強母雞」。

朱立倫表示，第二個方案是參照德國國會選舉採用的聯立制加以改變，以準全民調方式，「侯柯vs.賴蕭」或「柯侯vs.賴蕭」民調結果占比二分之一加權，再加上國民黨跟民眾黨互比的政黨支持度，民調結果占比二分之一加權。

柯文哲指出，日本模式是國、民眾兩黨立委參選人來投票，輸了當副手，但「國民黨有69位參選人、民眾黨是11位，怎麼想都覺得很奇怪，這不用投都知道誰會贏」，更像縮小版的民主初選；德國模式則是比政黨支持度，這就會排除中間選民，不是他所樂見，內部討論後，他還是堅持全民調，但願意做出讓步，民調結果差距在誤差範圍內，無論輸贏都願意當副手。

柯文哲也呼籲，政黨合作不要只局限於總統，甚至用總統綁架其他事情，這並不是合作的態度。無論如何，民眾黨會繼續前進，剩下就讓國民黨內部協調。

對於柯文哲堅持全民調，朱立倫表示，全民調方案在前一個協商階段就結束了，柯文哲之前提到就等國民黨提出方法，也說不一定要全民調，他知道柯很辛苦，主戰派要柯寸步不讓，但還是回到一句老話，莫忘初衷、大局為重。

朱立倫還表示，他與侯友宜從未說過昨天是藍白合協商的截止日，「火車根本還沒有到站」。柯文哲也強調會繼續和國民黨協商，但國民黨決策速度很慢，所以他不會下「最後通牒」要求對方限期回應，更不會說「火車開走就不理你了」。