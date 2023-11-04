新聞評論／爭逐大位的人 請拿出解決問題的態度

侯友宜（右）和柯文哲（左）都已同意「同在一張選票上」，並願接受「擔任副手」；但雙方仍對正副人選的產生方式相持不下。（本報資料照片）

藍白合作的問題，在立委部分已取得良好共識，但在總統的部分則又卡關。事實上，侯友宜 和柯文哲 都已同意「同在一張選票上」，並願接受「擔任副手」；但雙方仍對正副人選的產生方式相持不下。侯柯兩人近日幾次同台，場面都難謂融洽，平白讓民眾和綠營看笑話。兩位是要爭逐總統大位的人，難道只會喊話放話，不想拿出一些解決問題的態度和能力？

這齣戲演到現在，台下觀眾都已經有些動情；如果台上兩位男主角此刻突然變臉拂袖而去，除了羞辱觀眾，也是在作踐自己。原因是：前幾天「朱柯會」協商良好，雙方也羅列了諸多共同的理念和共識，說明藍白不是胡亂湊合。不僅如此，無論「侯柯配」或「柯侯配」的民調 支持度都穩穩超越賴清德，顯示藍白合有很大的民意市場。如果前景亮麗、理念契合，又獲有民意相挺，兩人卻為這種「技術性」問題鬧翻，豈非愚昧之至！

更別忘了，侯、柯兩人要角逐的是總統大位，是要扛起領導國家的重任，如果碰到技術性問題都不設法克服，卻只會在那裡喊話、放話、耍心機，不怕被選民看扁嗎？「全民調」當然比較科學且便於操作，但也不是絕對神聖無誤；只要想想綠營早已摩拳擦掌等著幫誰灌票，其結果，當然是「假性支持者」最熱中。「民主初選」辦起來費時費工，也未必能吸引選民投票；但柯文哲所鄙薄的「動員」，不也正是政黨實力的一環？

如果嫌全民調會被綠營灌票，民主初選又可能因動員扭曲，那麼侯柯兩人要不要乾脆用「猜拳」決定正副？此議聽起來很荒謬，但兩人全憑個人運氣決定，不必假手他人，也無法怪別人造假，最為單純。這種作法，和去媽祖廟抽籤的機率差不多，至少不必拖媽祖下水。對支持者而言，只要雙方能合作締造政黨輪替，誰正誰副根本不重要，因無法決定產生方式而破裂就太笨了。

問題是，如果用猜拳決定，一定會淪為國際笑話。若去廟裡抽籤，結局不會更好，台灣民主聲名都將毀於一旦。因此，究竟要如何解決，仍得靠侯柯及藍白陣營的才智之士一起思考，設法找出有助彼此靠攏的途徑。侯友宜和柯文哲必須認知，當藍白合的道路已經走到半山腰，輕言放棄或無理找碴的豬隊友一定會受到選民唾棄；如此一來，連立委選情都會受到拖累。尤其，兩人角逐的是總統大位，如果只會鬧情緒、放狠話、說風涼，其人品與器識勢必被打折扣。此時此刻，能就僵局提出解決方案的人，才是有能力領導國家的人！

台灣的民主發展，歷經三次政黨輪替與頻繁的政黨消長，人民見識過威權的、貪腐的、溫良的、頑固的領導人，在任內逐漸變調。大家明白，光對領導人懷抱持期待是不夠的，必須給予他們鞭策。這次的大選便是如此，始終遵循蔡英文路線的賴清德，恐怕只會讓人民卡在過去八年的覆轍；柯文哲志大言大卻難接納建言，家族干政問題也將成後患；侯友宜面對大局似顯僵硬，他的魅力仍有待開發；郭台銘有企業家大志，卻因不知適可而止而深陷欲望的泥淖。選民評估這些候選人時，若想像一下他們未來掌政時的模樣，一定會更謹慎。

藍白合目前是眾多選民的期待，任何想破壞這個願望的人，要小心後座力。無論柯文哲或侯友宜，若以為自己對這次合作握有片面否決權，那絕對是玩弄選民的自殺行為。目前雙方可以做的，是共同找出可以執行的方案，讓選民看到他們有解決問題的能力。