「你當正的誰出錢？」傳柯文哲被王金平問僵

民眾黨總統參選人柯文哲（左）10月24日拜會立法院前院長王金平（右），傳王問柯：「你要當正的，那選舉的錢誰出？」（記者林俊良／攝影）

藍白整合尚無解，民眾黨總統參選人柯文哲 日前第二度會見前立法院長王金平 ，傳出王金平質疑柯文哲若要當正的，「那選舉的錢誰出？誰動員？」

台北中國時報報導，媒體人尚毅夫在網路節目「豈有此呂」中透露，柯文哲、王金平中秋節第一次會面時，王就跟柯說「你一個人選不上」；而在10月24日兩人會面時，王說的話其實也差不多，但講得更白，直問柯：「你要當正的，那選舉的錢誰出？誰動員？你負責嗎？動員的錢你付嗎？」

主持人則追問柯的反應，尚毅夫指出，柯的反應一定是被問僵了，又不能叫國民黨 出錢，柯若想當正的，怎麼跟人家說國民黨出錢。

對此，柯辦發言人吳怡萱3日回應，民眾黨資源少大家都知道，王的建言當然會聽進去，團結可團結的力量。

另據本報系聯合新聞網報導，前立委沈富雄2日在廣播節目中分析藍白合，預言如果柯文哲、侯友宜任副手「選民反應」。其中柯文哲雖然說擔任副手會對不起支持者，但他憑著伶牙俐齒，一定有辦法說服支持者，支持者頂多反彈三天就會沒事。

反觀侯友宜，如果擔任副手，後續立委造勢活動會一片愁雲慘霧，國民黨恐怕崩盤，母雞帶不動小雞，小雞認為母雞民調上不去、表現太差，沒有資格帶他們，反而得找隔壁公雞（指柯文哲）來站台，但是隔壁公雞站台國民黨立委候選人的場面根本不能看。