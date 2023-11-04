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藍15縣市長連署挺朱立倫「藍白合」方案 盼柯文哲加入同行

記者陳洛薇／台北4日電
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。(本報資料照片)
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。(本報資料照片)

國民黨中央提出以日本或德國方式決定大選配對，藍營執政15位縣市首長今天發表共同連署，全力堅定支持國民黨中央所提出的藍白合方案，期盼藍白雙方盡快完成2024大選的組隊方式，希望民眾黨主席暨總統參選人柯文哲加入一起同行。

在這份「全力堅定支持國民黨中央對於藍白合的具體方案」連署中，藍營15位縣市首長都親自簽署書表示，他們每一位都「全力堅定支持朱立倫主席提出的兩個方案中，以二選一方式推動藍白合，也呼籲民眾黨盡快回應。不論是日本模式、還是德國模式，只要國民黨比贏，就侯柯配；民眾黨比贏，就柯侯配，侯柯綁在一起，一起完成政黨輪替。」

藍營15位縣市首長表示，國民黨主席朱立倫提出藍白合的新方案中，侯柯或柯侯的對比式民調占50%，另外 50%有兩種方案，一個是參照日本自民黨總裁選舉、民調加入立委小雞無記名投票的方式，一個是參照德國國會選舉採用的聯立制計算政黨支持比例。「兩個方案都是參考民主先進國家，也有學理依據，同時也可以減少民眾黨所主張全民調的方式會有嚴重偏差的問題。」

藍營15縣市首長強調，大選組隊方式應該要盡快定案，大家已經全面啟動就戰鬥位置，會堅定地走自己的路，「希望在下架民進黨的選戰中，柯主席有決定時，隨時加入我們一起同行。」

參與連署共15位藍營縣市長，包含4位直轄市長與11位縣市長。除國民黨提名總統參選人、新北市長侯友宜外，還有台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘。

國民黨表示，不管是日本或是德國式都符合民眾黨柯文哲主席所最在意的「科學」與「民意」的實質內涵，都是以媒體與政黨民調中最常使用的對比式民調為主，不管是哪一種都是「公開透明」、「公平公正」、「國際常用」、與「簡單快速」，其中德國式因為全採用民意調查方式，因此也有學者稱之為「準全民調」。

國民黨說，超過6成以上台灣民眾期望政黨輪替，藍白合是要共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，是要更進一步深化民主。因此國民黨以最大的誠心、耐心、與同理心推動藍白合，並提出德國或日本式兩項方案，避免「全民調」所產生可能遭對手陣營操弄、或學理無法分辨差異的誤差值問題。

國民黨表示，民進黨執政七年來多貪腐弊案層出不窮。例如風力發電被爆出採購價格高於市場，台南學甲光電爐渣補貼一魚三吃，疫情期間發口罩財、疫苗財、快篩財，還有8400億前瞻建設債留曾孫，巴西蛋進口商超思及過期爭議等，種種缺失可以說是罄竹難書。國民黨說，明年的選舉不只攸關2300萬人的未來，更關係國際區域的未來是否能和平穩定的發展，因此也呼籲民眾黨一起以台灣蒼生為念，為了下一代，一起組隊更進一步深化民主。

國民黨 民調 德國

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