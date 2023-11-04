我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

黑白集／NCC包庇三立，誰撐腰？

黑白集

三立大量持有系統業者「中嘉數位」股份，NCC經兩個月查證，終於證明傳聞不假。然而，NCC只要求三立「改正」；閣揆陳建仁則說，「相信NCC的判斷和決定」。三立敢視NCC於無物，NCC又敢包庇到底，後台是誰，一目了然。

5年前為回應「反媒體壟斷」訴求，NCC曾作出「中嘉上層股東不得直接或間接經營新聞頻道」的決議。但不到兩年，三立就透過各種方式取得中嘉27％的股權，成為大股東。三立同時掌控頻道及系統，成為真正的「媒體巨獸」。

今年7月三立換照，NCC對此卻渾然不知。9月初，時力立委踢爆中嘉股權大幅異動，稱其中「有鬼」。其後，立委和財經媒體直接點名，取得中嘉股權的「就是三立」。眾人都知道，唯NCC不知。NCC被動調查，還「跟經濟部要資料」，才證實三立已成中嘉大股東。

NCC的管理，可說將「不告不理」、「後知後覺」表演得淋漓盡致。說NCC無能嗎？但過去它勒令關中天和前次審中嘉案時，卻是磨刀霍霍。唯一解釋是：三立不僅是「自己人」，還是民進黨「湧言會」的大本營。

所以，陳建仁相信的，不是NCC，而是「自己人」三立，所以為NCC放水背書。畢竟，連綠營「網軍頭」林鶴明，都派去三立當高階主管，掌握系統業者，為永續執政出力，是功不是過啊！

民進黨

上一則

為郭台銘連署涉賄 小英之友會組長收押

下一則

中嘉董座被爆左手換右手年賺1.5億 藍批NCC對親綠媒體低聲下氣

延伸閱讀

核電是綠電？ 陳建仁改口：非核家園政策從未改變

核電是綠電？ 陳建仁改口：非核家園政策從未改變
核電是綠電？陳建仁：「非核家園」是共識、政策未變

核電是綠電？陳建仁：「非核家園」是共識、政策未變
打臉陳建仁？王美花：核電非綠電 2025年能源配比未含

打臉陳建仁？王美花：核電非綠電 2025年能源配比未含
陳建仁：核電是綠電 但要考慮核廢 在野：綠找下台階

陳建仁：核電是綠電 但要考慮核廢 在野：綠找下台階

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險