我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

中嘉董座被爆左手換右手年賺1.5億 藍批NCC對親綠媒體低聲下氣

台灣新聞組／台北4日電
三立電視入主中嘉股權達27%，疑違反媒體壟斷條款，NCC促限期改正。國民黨立委林為洲（左起）、李德維與游毓蘭昨批民進黨雙重標準。(記者林伯東／攝影)
三立電視入主中嘉股權達27%，疑違反媒體壟斷條款，NCC促限期改正。國民黨立委林為洲（左起）、李德維與游毓蘭昨批民進黨雙重標準。(記者林伯東／攝影)

三立入股中嘉並持股27%，疑違反媒體壟斷條款，國家通訊傳播委員會（NCC）促改正。行政院長陳建仁昨表示，相信NCC的判斷和決定。時代力量立委邱顯智昨天指出，中嘉數位董事長郭冠群涉嫌左手換右手，透過紙上公司「振瀚資本」經營「中嘉數位」，每年賺1.5億元台幣(約467萬美元)管理費，NCC應嚴格處置三立入股中嘉案，並且追討宏泰公益信託所欠下的款項。

邱顯智指出，中嘉數位、泓順投資、泓勝投資、泓策創投都是中嘉數位董事長郭冠群為了財務規畫開設的紙上公司，泓策創投委託郭冠群作為負責人的振瀚資本簽約來經營管理中嘉數位，泓策創投每年從中嘉數位的股利中拿1.5億元台幣支付給振瀚資本。而振瀚資本的法人股東吉一投資有限公司負責人是郭冠群的配偶王美文，等於郭委託給妻子經營管理。

針對立委說法，中嘉昨日未予回應。

國民黨立院黨團昨天批NCC審查旺中集團投資中嘉是嚴加審查，對親綠特定媒體集團卻是低聲下氣，首席副書記長李德維指出，特定媒體集團用層層轉投資的方式，獲得中嘉27%的股權，這是逃避反媒體壟斷相關法規，惡性重大，NCC要繼續視而不見嗎？立委游毓蘭質疑NCC的獨立性，對中嘉案是想撐到選舉完，讓生米煮成熟飯嗎？

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨批評，號稱獨立機關的NCC成民進黨的打手，NCC面對中天新聞直接關台，面對鏡電視就上架，三立電視台入股中嘉有線電視系統台，疑違反媒體壟斷條款，卻未有大動作行動，陳揆說相信NCC的判斷，儼然是「順我者生，逆我者亡」。

侯辦表示，從中天、鏡電視、三立案例，到推動數位中介服務法，民進黨展現操控媒體的決心，聽話就給糖，不聽話就打壓，民進黨的「黨政軍退出媒體」現在看來就像謊話與笑話，NCC只有打掉重練。

NCC回應，除先前已請相關部會依權責提供資料協查之外，為求嚴謹、釐清案件事實，近期將請相關當事人到會陳述，作為後續處分或其他相關行政作為的判斷依據。

投資 民進黨 國民黨

上一則

黑白集／NCC包庇三立，誰撐腰？

下一則

觀光業挺侯友宜 台赴陸禁團令大轉彎

延伸閱讀

比亞迪新能源車 銷量年增38.6%

比亞迪新能源車 銷量年增38.6%
認了三立投資中嘉 NCC允諾促限期改正

認了三立投資中嘉 NCC允諾促限期改正
綠委趙天麟偷吃陸女 馬文君：加入國防委員會要簽不外遇切結書？

綠委趙天麟偷吃陸女 馬文君：加入國防委員會要簽不外遇切結書？
中天違反事實查證原則遭罰興訟 最高行判敗訴確定

中天違反事實查證原則遭罰興訟 最高行判敗訴確定

熱門新聞

甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險