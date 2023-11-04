中嘉董座被爆左手換右手年賺1.5億 藍批NCC對親綠媒體低聲下氣

三立電視入主中嘉股權達27%，疑違反媒體壟斷條款，NCC促限期改正。國民黨立委林為洲（左起）、李德維與游毓蘭昨批民進黨雙重標準。(記者林伯東／攝影)

三立入股中嘉並持股27%，疑違反媒體壟斷條款，國家通訊傳播委員會（NCC）促改正。行政院長陳建仁昨表示，相信NCC的判斷和決定。時代力量立委邱顯智昨天指出，中嘉數位董事長郭冠群涉嫌左手換右手，透過紙上公司「振瀚資本」經營「中嘉數位」，每年賺1.5億元台幣(約467萬美元)管理費，NCC應嚴格處置三立入股中嘉案，並且追討宏泰公益信託所欠下的款項。

邱顯智指出，中嘉數位、泓順投資 、泓勝投資、泓策創投都是中嘉數位董事長郭冠群為了財務規畫開設的紙上公司，泓策創投委託郭冠群作為負責人的振瀚資本簽約來經營管理中嘉數位，泓策創投每年從中嘉數位的股利中拿1.5億元台幣支付給振瀚資本。而振瀚資本的法人股東吉一投資有限公司負責人是郭冠群的配偶王美文，等於郭委託給妻子經營管理。

針對立委說法，中嘉昨日未予回應。

國民黨 立院黨團昨天批NCC審查旺中集團投資中嘉是嚴加審查，對親綠特定媒體集團卻是低聲下氣，首席副書記長李德維指出，特定媒體集團用層層轉投資的方式，獲得中嘉27%的股權，這是逃避反媒體壟斷相關法規，惡性重大，NCC要繼續視而不見嗎？立委游毓蘭質疑NCC的獨立性，對中嘉案是想撐到選舉完，讓生米煮成熟飯嗎？

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨批評，號稱獨立機關的NCC成民進黨 的打手，NCC面對中天新聞直接關台，面對鏡電視就上架，三立電視台入股中嘉有線電視系統台，疑違反媒體壟斷條款，卻未有大動作行動，陳揆說相信NCC的判斷，儼然是「順我者生，逆我者亡」。

侯辦表示，從中天、鏡電視、三立案例，到推動數位中介服務法，民進黨展現操控媒體的決心，聽話就給糖，不聽話就打壓，民進黨的「黨政軍退出媒體」現在看來就像謊話與笑話，NCC只有打掉重練。

NCC回應，除先前已請相關部會依權責提供資料協查之外，為求嚴謹、釐清案件事實，近期將請相關當事人到會陳述，作為後續處分或其他相關行政作為的判斷依據。