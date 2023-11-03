美麗島民調 柯朱會談後侯支持度狠甩柯7.6個百分點

美麗島最新民調，民進黨總統參選人賴清德（左）34.0％仍居領先，國民黨總統參選人侯友宜（右二）23.2％，大幅領先民眾黨總統參選人柯文哲（左二）的15.6％、鴻海集團創辦人郭台銘僅5.6％。（本報資料照片）

藍白談合作變「藍白拖」，傳國民黨總統參選人侯友宜 下最後通牒，3日過後就免談，而民眾黨總統參選人柯文哲 和鴻海創辦人郭台銘昨天午餐面敘，替詭譎多變的藍白合空間添變數。美麗島電子報昨公布最新民調 ，10月30日藍白政黨協商後，侯友宜民調領先柯文哲距離拉大，三腳督情況下領先柯6.3個百分點；四腳督情況下，狠甩柯7.6個百分點。

美麗島電子報2日公布最新民調。（取材自美麗島電子報民調）

美麗島電子報最新民調指出，以三腳督的情況來說可以看到，相較於上一次的數據，賴清德增加了0.1個百分點為36.6％，侯友宜增加了1.7個百分點來到了25.8％，柯文哲則跌了2.1個百分點為19.5％，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德34.0％，比上次增加了2.8個百分點、侯友宜23.2％，比上次增加了1.4個百分點、柯文哲則是比上次跌了1.5個百分點，為15.6％、郭台銘這次則為5.6％。

這份民調顯示，不論是三腳督或四腳督，賴清德皆大幅領先，侯友宜排第二，柯文哲都只能當老三。

從這份民調觀察，郭台銘加入選戰看來對侯友宜影響相對較小，侯友宜仍能拿到23.2％支持率，反倒是對柯文哲傷害較深，柯只拿到15.6％。而郭台銘更滑落至5.6％，賴清德則在四腳督局面拿下34.0％支持度，獨占鰲頭。

美麗島電子報今公布最新民調。（取材自美麗島電子報民調）

柯文哲與國民黨主席朱立倫10月30日進行政黨協商，這份民調進行時間為10月30日到11月1日，由民調專家戴立安主持。報告中指出，31.6％受訪者支持民進黨繼續執政，22.0％受訪者支持換國民黨執政，11.5％受訪者支持換民眾黨執政，3.5％受訪者支持換無黨籍執政。